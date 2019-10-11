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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati

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Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasıyla, 9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor. 

Uzun süredir harekata karşı tüneller kazarak, sivilleri zorla silah altına alarak önlem alan ve son günlerde sivil görünüme bürünerek sivillere ait evlere gizlenen teröristlere karşı, harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor. 

Savaş uçakları ilk günde 30 kilometre derinliğe kadar girdi 

TSK'ye ait savaş uçaklarının, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı vurmasıyla havadan başlayan harekat, karadan obüslerin destek vermesiyle devam etti.

Operasyonun ilk gününde, obüs atışlarıyla Rasulayn'ın yanı sıra Akçakale'nin karşısında denk düşen Tel Abyad daki terör unsurları hedef alındı.

Türk savaş uçakları, Fırat Nehri'nin doğusunda 30 kilometre derinliğe kadar girerek, YPG/PKK hedeflerini ve YPG/PKK işgalindeki Rakka'ya bağlı Ayn İsa beldesi çevresini vurdu.

TSK, ilk günün sonunda, 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

İkinci günde 11 köy kurtarıldı

Havadan ve karadan gerçekleşen harekatın ikinci günü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına da Özgür Suriye Ordusu adı altında destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi. 

Her iki hatta, toplam 11 köy terörden arındırıldı. 

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü kurtarıldı. 

SMO, Rasulayn-Dırbasiye arasındaki örgüte ait ikmal yolunu da kesmeyi başardı. 

Üçüncü günde iki köy daha terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati dolarken, üçüncü gününde Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de teröristlerden temizlendi.

SMO bir yandan ilerleyişini sürdürürken, diğer yandan kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak sivillere güvence veriyor.

342 terörist etkisiz hale getirildi

Planlanan şekilde başarıyla devam eden harekatta şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. 

SMO'dan da 4 savaşçı, Tel Abyad ilçesinde teröristlerin pususunda şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı.

YPG/PKK, harekatın başlamasının ardından Şanlıurfa ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde sivillere yönelik saldırılarına hız verdi. Harekatından başından itibaren 8 sivil hayatını kaybetti, ikisi Anadolu Ajansı (AA) muhabiri toplam 71 sivil yaralandı.

Örgüt yandaşları, sosyal medyadaki kara propagandayla Türkiye'ye karşı uluslararası kamuoyu desteği arıyor. Zeytin Dalı Harekatı sırasında da başka olayları ait görselleri paylaşan YPG/PKK yandaşları, bunların Afrin'de çekildiği yalanını yaymıştı.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (11.10.2019)
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