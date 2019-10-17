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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

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Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki alanların terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Şu ana kadar 673 teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında TSK ve SMO birliklerinin ilerleyişi sürüyor.

Türkiye, ABD ile yapılan girişimlere rağmen komşusu Suriye’nin kuzeyini işgal eden terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silah bırakıp bölgeyi terk etmemesi üzerine 9 Ekim günü saat 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı.

Terör hedeflerinin uçaklarla bombalanması, sınır hattında konuşlandırılan obüslerle de ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta TSK ve SMO askerleri de sınırı geçerek karadan Suriye’ye giriş yaptı. 

Tel Abyad ve Resulayn kırsalında başlayan harekatta birlikler kısa sürede birçok yerleşim alanında kontrolü sağladı. Resulayn ve Tel Abyad’da da birlikler kısa sürede kontrolü sağlayarak bu kentleri teröristlerden arındırdı.

673 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

9’uncu gününe giren Barış Pınarı Harekatı’nda şu ana kadar 673 terörist etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda teröristin silahlarını bırakarak kaçtığı Fırat’ın doğusundaki bölgelerde halen gizlenen teröristler ise meskun mahal operasyonları kapsamında güvenlik güçlerince tek tek bulunarak etkisiz hale getiriliyor.

Zaman zaman TSK ve SMO birliklerine ya da Türkiye’ye yönelik saldırı düzenlemeye kalkışan teröristler ise insansız hava araçları ve diğer istihbarat kaynakları ile tespit edilmesinin ardından sınır birliklerinden yapılan obüs atışları ile vuruluyor.

AKÇAKALE SINIRINDA SESSİZLİK

Tel Abyad’ın teröristlerden temizlenmesinin ardından sınır komşusu Akçakale’de ise sessizlik hakim.

Roket ve havan atışlarının son bulmasının ardından Akçakale’de vatandaşlar, eski günlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, harekatın başarıyla tamamlanması dileğini dile getirdi.

SEVKİYAT SÜRÜYOR

Harekat kapsamında asker ve askeri araç sevkiyatı da sürüyor. TSK ve SMO askerleri Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar sınır hattından geçerek Suriye’deki birliklere katılıp, harekata destek veriyor.

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