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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN/AKÇAKALE (Şanlıurfa) (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün

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Barış Pınarı Harekatı’nda 6’ncı gün

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 6’ncı gününe girdi. Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat Nehri doğusunda kalan yerleşim alanları muhalifler ve çeşitli terör örgütlerinin ardından 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü PKK/YPG sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmesi ve saldırılar düzenlemesi ile Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı.

Türkiye’nin terör örgütünün silah bırakmasına yönelik çağrısının karşılıksız kalmasıyla Fırat’ın doğusuna askeri harekat düzenleyeceği sinyali verildi. Türkiye’nin bu kararı üzerine ABD ve çeşitli ülkeler askeri operasyon yapılmaması ve belirli bir takvim çerçevesinde terör örgütünün işgal ettiği alanlardan çekilmesi önerisinde bulundu. Belirlenen takvim doğrultusunda çekilme sağlanmadığı gibi terör örgütüne silah ve mühimmat desteği sağlanması ile Türkiye, geçen Ağustos ayında askeri harekatın kaçınılmaz olduğu sinyalini verdi. Bunun üzerine Ankara’ya gelen ABD askeri heyeti, Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri heyetiyle görüşmeler yaptı. İki gün süren toplantılarda Fırat’ın doğusuna güvenli bölge kurulması ve bu alanın Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilmesi kararı verildi.

Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin görev yapması için Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçmesinin ardından ilk etapta Fırat’ın doğusundaki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. İHA’ların görüntü almaya başlaması sonrası ise Türk ve ABD askerleri 7 kez havadan 3 kez ise karadan ortak devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Teröristlerin silahlarını bırakmayıp geri çekilmemesinden rahatsız olan Türkiye, oyalamaya müsaade edilmeyeceğini söyleyerek ABD’ye Eylül ayı sonuna kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda da terör örgütünün silah bırakıp çekilmemesi üzerine Türkiye, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Savaş uçakları ve sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları da karadan Fırat’ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler sınır hattındaki Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine de roket ve havanlı saldırılar düzenlendi. 652 havan ve roketin atıldığı saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 147 kişi ise yaralandı. Havan ve roketli saldırıların ardından topçu birlikleri, teröristlerin atış yaptığı alanları obüs atışları ile imha etti.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 550 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

6’ncı gününe girilen Fırat’ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu. Harekatın başından bu yana yapılan çatışmalar ve bombardımanda ise 550 terörist etkisiz hale getirildi.

2 İLÇE MERKEZİ İLE 62 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad ve Resulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Özelikle dün öğle saatlerinde doğu ve batısından giriş yapılan Akçakale’nin karşısındaki Telabyad, kısa sürede terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı, kalanların ise etkisiz hale getirildiği Telabyad’da siviller işgalci PKK/YPG’den kurtulmanın sevincini yaşadı. Telabyad’ın özgürlüğüne kavuşmasının ardından Akçakale’de de Türk ve Suriyeliler kutlama yaptı. Yıllardır işgal altındaki Telbayad’ın Türkiye’ye açılan sınır kapısı olan Telabyad Gümrük Kapısı'nda asılı terör örgütünün bez parçaları da indirilerek yerine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

MESKUN MAHAL OPERASYONU BAŞLADI

Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Telabyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Telabyad’da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. TSK ile SMO unsurlarının meskun mahale yönelik operasyonlarını sürdürdüğü Telabyad’ın birkaç gün içerisinde tamamen güvenli hale getirildiğinin ilan edileceği belirtildi. Bu arada olası saldırı ve sızma girişimine karşın Telabyad’ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçlerinin her türlü önlemi aldığı belirtildi. Öte yandan Telabyad’ın güneyindeki bazı noktalarda tespit edilen teröristler ve mevzilerinin sınır birlikleri tarafından ateş altına alınmasına devam ediliyor.

HAREKAT GENİŞLEYECEK

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve SMO birliklerinin, özgürleştirilen Telabyad’ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedefin Telabyad’ın doğusundaki Ayn El Arap ve Menbiç olduğu belirtiliyor. Dün geceden itibaren SMO askerleri zırhlı araçlarla Menbiç etrafını kuşatmaya başladı. SMO unsurlarının yıllardır teröristlerin işgalindeki Menbiç’i de özgürleştirmeyi böylelikle terör örgünün Fırat Nehri batısında tamamen bitirmeyi hedeflendiği kaydedildi.

SINIRA SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Askeri hareketliliğin devam ettiği Suriye sınırına TSK ve SMO asker ve araçlarının sevkiyatı da devam ediyor. Sabah saatlerinde de Şanlıurfa yönünden gelen TSK’ya ait zırhlı araçlar ile SMO’nun araç ve askerleri Telabyad ve Resulayn hattına yönlendirildi. Sınır hattına ulaşan TSK ve SMO unsurlarının Suriye tarafına geçiş yaparak Telabyad ve Resulayn bölgesinde devam eden operasyona katılacağı belirtildi.

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