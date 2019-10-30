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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Barış Pınarı Harekatı gazisi askerden duygulandıran sözler

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Barış Pınarı Harekatı gazisi askerden duygulandıran sözler

Barış Pınarı Harekatında yaralanan askerlerden biri olan Mardinli Uzman Çavuş İbrahim Arı, taburcu olduktan sonra baba ocağına geldi. Artuklu’daki evinde ziyaretçileri kabul eden Arı, "Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz. Tekrar elimizden ne geliyorsa, gerekiyorsa canımızı da vereceğiz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Mardinli 26 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Arı, görev aldığı Barış Pınarı Harekatında terörden temizlenen Tel Abyad’ın bir köyünde EYP patlaması sonucu her iki ayağından ve vücudunun çeşitle yerlerinden yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesinden taburcu olup baba ocağı Mardin’e gelen askerin her iki bacağında da şarapnel parçaları olduğu için tedavisi sürüyor. Arı, Artuklu Yenişehir’deki evinde ‘geçmiş olsun’ ziyaretlerini kabul ediyor.

Kahraman asker Arı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaşadıklarını anlattı. Arı, “Barış Pınarı Harekatında görevliydik. Tel Abyad bölgesine gittim. Terörden temizlenen bir köye gittim. Oradaki ailelere ve çocuklara yardım amaçlı gittim. Gittiğimiz yere bayağı bir erzak götürdük. Arkadaşlarla beraber yol emniyeti alacaktık. Yine her zamanki gibi haince EYP tuzaklamışlar. Zaten hiçbir zaman düşmanları karşımızda göremedik. Orada tuzaklanan EYP’nin infilak etmesi sonucu yaralandık. Çok şükür bir canımız var onu da vermeye razıyız. Orada şuanda harekatta görevli olan tüm arkadaşların Allah yardımcıları olsun. Çoğunlukla ayaklarıma şarapnel parçaları isabet etti. Zaten içine bilyeler koymuşlar. Sol ayağımda 4 sağ ayağımda iki tane şarapnel parçası var. Yüz ve kol bölgesinde baya yaralar vardı. Onlar şuan iyileştiler” diye konuştu.

“AYAKLANDIĞIMIZ GİBİ TEKRAR GÖREVİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Ayaklandıktan sonra göreve tekrar gitmek istediğini vurgulayan Arı, “Tekrar gideriz. Allah vatanımıza, devletimize zeval vermesin. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin ilgilendiklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsun devlet büyüklerimizi gördükçe bizim daha şevk ve azimle çalışasımız geliyor. Çok şükür. Ayaklandığımız gibi tekrar görevimize devam edeceğiz. Tekrar elimizden ne geliyorsa, gerekiyorsa canımızı da vereceğiz. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

“BEN BİLE VATAN İÇİN GİTMEYE HAZIRIM”

Oğlu ile gurur duyduğunu belirten askerin babası Hıdır Arı ise şunları söyledi:

“Gazilik ve şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Allah’a şükür sağ salim döndü sevindik, gazi oldu. Vatan sağ olsun, hepimiz vatan için hazırız. Ben bile vatan için gitmeye şu anda hazırım. Gerçekten de gitmeye hazırım. gaDevletimiz sağ olsun. Devlet olmadan yaşamanın bir anlamı bile yok”.

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