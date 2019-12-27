Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için TSK ve UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor" denildi.





Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ve @saglikbakanligi UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/118911UDsr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 27 Aralık 2019