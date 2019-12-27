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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 16:02,Son Güncelleme:/

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için TSK ve UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor" denildi.


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