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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)
19.10.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Barış Pınarı gazisi: İyileşip arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum

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BARIŞ Pınarı Harekatında, koluna şarapnel parçalarının isabet etmesi nedeniyle yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz (22), iyileştikten sonra silah arkadaşlarının yanına gideceğini söyledi.

İstanbul'daki 23'üncü Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerine yönelik 9 Ekimde başlattığı Barış Pınarı Harekatına katıldı. 15 Ekim günü teröristlerin havan saldırısında sağ koluna şarapnel parçaları isabet eden Kaygusuz, yaralandı. Kaldırıldığı askeri hastanedeki tedavisinin ardından da Kaygusuz, Erzurumun Oltu ilçesindeki ailesinin yanına gönderildi.

Anne Zennure Kaygusuz'un eliyle beslediği gazi Ahmet Emin Kaygusuz, Teröristlerin havan saldırısı sonucu sağ koluma isabet eden şarapnel parçaları sebebiyle yaralandım. Büyük parça kolumun bir tarafından girip çıkarken, içeride küçük parçalar kaldı. Tamamen iyileştikten sonra arkadaşlarımın yanına dönmek istiyorum" dedi.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen baba Ziyattin Kaygusuz, "Seve seve göreve gönderdik. Gerekirse ben de vatan için cepheye giderim. Oğlumun da bir an evvel iyileşip, görevine dönmesini istiyorum" diye konuştu. Gazi oğluna gözü gibi bakan anne Zennure Kaygusuz ise şunları söyledi:

"Oğlum Suriye'de yaralandı, gazi oldu. Çok şükür rabbime sağ salim geldi. Tedavi süreci bitsin görevine geriye gitsin. Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun, hiçbir askerimizin burnu kanamasın. Çok şükür ki çocuğum var ve vatana hizmet ediyor. Oğlumla gurur duyuyorum."

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