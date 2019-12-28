MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBarış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor
GeriGündem Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 28.12.2019 - 15:32,Son Güncelleme:/

Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/el yapımı patlayıcılarını temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle