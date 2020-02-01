Barış Manço Vapuru Boğaz'a dönüyor

Barış Manço vapurunun yarın ücretsiz olarak düzenlenecek seferi, Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ve Batıkan Manço ev sahipliğinde gerçekleşecek. Vapur buluşmasında, 7’den 77’e “Barış Severler” bir araya gelecek. Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nden 10.30’da, Beşiktaş’taki Kadıköy İskelesi’nden ise 11.00’de hareket edecek olan Barış Manço vapuru, 12.00’de Kanlıca İskelesi’ne yanaşacak.

6 AYDA ONARILDI

Barış Manço vapurunun onarımı 6 ay sürdü. Geminin ana güvertesinde ve üst taraçada zemin ağaçları yenilendi, eski zeminler cilalandı. Ana güverte ve üst güverte yolcu salonlarının zemin kaplamaları değiştirildi. Tüm mevki (yolcu) kapıları bakıma alındı, boya ve cila yapıldı. Dış mekân (açık güverte) koltukları büyük oranda yenilendi, eskilerinin cilası yapıldı. Yolcu tuvaletleri tümüyle yenilendi, engelsiz hale dönüştürüldü.



Yolcu salonlarda 80 tane oturma grubu (çoklu koltuk) döşemesi değiştirildi. Havalandırma kanalları onarıldı. Makine dairesi boru devreleri, valfleri ve makine dairesi zemin sacları yenilendi. Su altı alanında ve tanklarında 60 ton sac değişimi yapıldı. Açık alanlarında yer alan korkuluklar yenilendi. Şaft ve pervane bakımları ve onarımları yapıldı. Yolcu salonu petekleri değiştirildi ve onarıldı. İlave personel kamaraları yapıldı. Yolcu salonu camlarının sızdırmazlıkları sağlandı. Su altı ve su üstü tüm yüzey alanları boyandı. Makine, jeneratörleri ve kazan sistemleri onarıldı. Tüm elektrik tesisatı yenilendi.