‘Barış koridoru’nu 6 tugay kuracak

‘Güvenli bölge’ içinde her iki ülke askerleri ortak hareket edeceği için, önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının gireceği bölgelerdeki terör örgütü PYD/YPG unsurlarının geri çekilmesi, mevzi ve tahkimatlar ile el yapımı patlayıcılar ve diğer kara tuzaklarının imha edilmesi gerekiyor. Bunun için gerekenleri ABD birliklerinin yapması bekleniyor.

ZIRHLI BİRLİKLER GİRECEK

TSK uzun zamandan beri söz konusu bölgeye hem personel, hem de silah ve askeri araç sevkıyatı yapmış durumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da önceki gün, Fırat’ın doğusunda ABD ile koordineli şekilde tesis edilecek güvenli bölgeyle ilgili birliklerin konuşlanması ve duruşuyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını söylemişti. Edinilen bilgiye göre sınır hattına, ağırlıklı olarak Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar bölgelerine 2 komando, 2 mekanize ve 2 zırhlı tugayın unsurları konuşlanmış durumda. Ankara’nın ‘barış koridoru’ olarak tanımladığı güvenli bölgede, söz konusu 6 tugayın unsurları görev alacak. Sınır hattında gereken temizlik yapıldıktan sonra, TSK zırhlı birliklerinin, ABD’yle belirlenmiş noktalardan, Suriye tarafına giriş yapması öngörülüyor.

İRTİBAT SUBAYLARI

ABD’yle varılan mutabakata göre, Müşterek Harekât Merkezi’nin irtibat biriminin Ankara’da, asıl operasyonel merkezinin ise bölgede kurulması bekleniyor. Şanlıurfa ve Gaziantep öne çıkan yerler. Hem Ankara’daki irtibat biriminde hem de operasyonel harekât merkezinde ABD’nin irtibat subayları da olacak.

Askeri kulislerde, Kurban Bayramı’ndan sonra sınır hattındaki hareketliliğin daha da artacağı, zırhlı ve paletli araçların ilerleyişinde sorun olmaması için yoğun yağışlar başlamadan TSK zırhlı birliklerinin güvenli bölgeye giriş sürecinin hızlandırılacağı konuşuluyor. Mutabakatta derinlik konusunda ayrıntılı bir bilgi yer almıyor. Buna karşın bölgenin coğrafi durumuna göre hem Türkiye, hem de ABD’nin sıcak baktığı mesafelerde uzlaşıya varıldığı, kulislerde öne çıkan iddialar arasında.

Mutakabatın Türkçe metninin Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İngilizce metninin de ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından eş zamanlı açıklanmasından bir süre sonra MSB’nin İngilizce metni de yayınlaması dikkat çekti. Türkiye ile ABD arasında, pazartesi günü güvenli bölge görüşmeleri başlamadan önce, Tel Abyad’daki PYD/YPG bayrağını indiren terör örgütünün, dün yeniden bayrak çektiğine dair bilgi gelmesi de dikkat çeken bir diğer gelişme oldu.