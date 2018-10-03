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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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KAYSERİ, (DHA)
03.10.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Barış için taziye evine gitti... Öldürüldü

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Barış için taziye evine gitti... Öldürüldü

KAYSERİ'de, dün akşam saatlerinde Rıfat Yıldırım (62) ve Şakir Barbaros (68) arasında geçen yonca balyası tartışmasında iddialara göre fenalaşarak ölen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım (47) bugün taziyeye gelen Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros'u (65) tabanca ile vurarak öldürdü.

Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi Pınar Sokakta dün saat 21.00 sularında yaşanan olayda, Rıfat Yıldırım (62) ile Şakir Barbaros (68) arasında iddiaya göre, yonca balyası yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada rahatsızlanan Yıldırım, yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ı Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Şakir Barbaros, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sonrası bugün Şakir Barbaros'un kardeşi Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, aileler ile barışmak için Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle'de bulunan taziye evine giderek, başsağlığı diledi. Bu sırada Barbaros'un taziyeye gelmesine sinirlenen Rıfat Yıldırım'ın yeğeni Cezmi Yıldırım, Barbaros'u tabancayla vurup, yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Barboros'u Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Barbaros hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cezmi Yıldırım ise kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, Yıldırım'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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