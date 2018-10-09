'Barış için akademisyenler' hakkında 7.5 yıl istendi
‘BARIŞ İçin Akademisyenler'in "bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı celse arasında mütalaasını sundu. Mütalaada, yasadışı bölücü örgüt PKK'nın eşbaşkanı Bese Hozat'ın örgüt güdümünde olduğu iddia edilen medya aracılığıyla "Aydın ve demokratik çevreler özyönetimlere sahip çıksın" açıklaması üzerine sanıkların, PKK'ya yönelik Güneydoğu bölgesinde başlamış olan mücadeleyi kastederek "Bu suça ortak olmayacağız" şeklinde başlayan bildiriye internet ortamında imza atarak destek oldukları, sanıkların soruşturma ve yargılama aşamasında alınan savunmalarında bu durumu kabul ettikleri belirtildi. Sanıkların eylemlerinin bir bütün olarak "terör örgütünün propagandası yapma" suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığı belirtilerek 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 28 Ocak’a erteledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle