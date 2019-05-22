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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
22.05.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Barış Dalan'ın koruması öldürmüştü! Yeni gelişme...

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Barış Dalan'ın koruması öldürmüştü! Yeni gelişme...

İSTANBUL'da Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın cipini çalan Cemil Özer'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Cemal Güler, ilk duruşmada tahliye edildi. Çalınan aracı başka bir araçla kovalarken elindeki silahın patladığını söyleyen tutuklu Cemal Güler, "İki araç çarpıştı. Dışarıda olan kolum iki aracın arsında kalmasın hızla içeriye çekerken tabanca patladı" dedi. Cemil Özer'in babası Besim Özer'e başsağlığı dileyen Güler, olaydan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi.  Cemil Özer'in babası Besim Özer de, "Benim oğlumun kabahati yok demiyorum ancak hukuk ve mahkemeler var. Suç işleyenin öldürülmesi mi lazım. O zaman mahkemelere ne gerek var. Şikayetçiyim, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Cemal Güler, tutuksuz sanık Ergin Kerse ve avukatları katıldı. Cemil Özer'in babası Besim Özer de müşteki sıfatı ile duruşmaya katıldı. 

TUTUKLU SANIK OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Kimlik tespitinin ardından ilk olarak tutuklu sanık Cemal Güler'in sorgusu yapıldı. 20 yıldır özel güvenlik olarak çalıştığını söyleyen Cemal Güler, "Patronum Barış Dalan'dır. Diğer sanık Ergin Kerse iş arkadaşımdır. Patronumun kızını okula götürmek üzere aracı sabah 08.00'da ısınması için çalıştırıp kapının önüne çektim.

Anahtar üzerinde ve çalışır vaziyetteydi. Arkadaşım Ergin ile çay içmek için güvenlik kulübesine yöneldiğimizde siyah renkli araç bizim aracımızın yanında durdu. İçinden bir kişi hızla inip bizim araca bindi. Ben peşinden koştum yetişemedim, Ergin şirketin başka aracıyla geldi. Bindim ve beraber aracın peşinden gittik" dedi. 

'MAKTULÜN BABASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM'

Önce aracı kaybettiklerini, dolaşırken birden aracın önlerinde olduğunu gördüklerini söyleyen Cemal Güler, "Ergin korna çalarak aracı durdurması için işaret etti. Bende camı açıp aracı durdurmasını söyledim ancak durmadı.

Bir polis memurundan aldığım ruhsatlı silahı belimden çıkardım. Koruma olduğum için tabancam sürekli kuruludur ve mermi ağzında gezeriz. Korkutup aracı durdurmasını sağlamak için tabancamı hırsıza gösterdim, havaya doğru salladım, ateş etmedim.

Ergin aracı durması için manevra yaptı, hırsız da manevra yaptı. İki araç çarpıştı. Dışarıda olan kolum iki aracın arsında kalmasın hızla içeriye çekerken tabanca patladı. Hırsızın kullandığı araç bir süre sonra bir araca çarparak durdu. Hırsızı indiren araç geldi, bize ateş edebileceklerini düşünerek havaya iki el ateş ettim. Onlar uzaklaştı.

Ergin aracın yanına gitti, yakasından tuttuğu sırada vurulmuş olduğunu anladık. Kasıtlı olarak nişan alıp maktulü vurmuş değilim. Olay tamamıyla kazara olmuştur.

Durmasını istedim, silah gösterdim. Yüzünde kar maskesi elinde eldiven vardı. Polis çağırdık, silahımı onlara teslim ettim. Olay sebebiyle üzgünüm, maktulün babasına başsağlığı dilerim. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. 

Tutuksuz sanık Ergin Kerse sorgusunda olayın Cemal Güler'in anlattığı şekilde olduğunu söyledi. Önce çalınan aracı kaybettiklerini, dolaşırken birden önlerinde gördüklerini söyleyen Kerse, "Peşinden giderek durması için selektör yaptım, korna çaldım ancak durmadı. Cemal de silahını çıkarmıştı.

Maktulün kullandığı araç birden kullandığım araca yaklaştı. Yan yana gelince birden bizim araca doğru direksiyonu kırdı ve sağ taraftan bize çarptı. Çarpışma anında silah patladı" dedi. 

Aracın bir süre sonra kavşakta servis aracına çarparak durduğunu söyleyen Kerse, "Yanına gittim,. Kafası sağa düşmüştü. Hemen polisi ve ambulansı aradık. Amacım maktulün öldürülmesine yardım etmek değildi" dedi. 

'SUÇ İŞLEYENİN ÖLDÜRÜLMESİ Mİ LAZIM'

Söz alan Cemil Özer'in babası Besim Özer ise, "Benim oğlumun kabahati yok demiyorum ancak hukuk ve mahkemeler var. Suç işleyenin öldürülmesi mi lazım. O zaman mahkemelere ne gerek var.

Oğlumun kullandığı aracın tekerleklerine ateş etmek varken oğluma ateş ederek öldürdükleri için şikayetçiyim. Sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, suçun vasfının değişme ihtimalini gerekçe göstererek davanın tek tutuklu sanığı olan Cemal Güler'in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme Güler'in, her pazartesi günü ikametgahına en yakın karakola giderek imza vermesine hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barış Dalan'ın korumalığını yapan Cemal Güler'in 17 Ocak 2019 tarihinde sabah 08.00'da aracı çalıştırdığı, üzerinde anahtar bıraktığı aracın Cemil Özer tarafından çalındığı belirtiliyor. 

İddianamede, diğer koruma Ergin Kerse'nin kullandığı araç ile çalınan aracın takibe alındığı kaydedilen iddianamede, iki aracın trafikte karşılaştığı, iki aracın çarpıştığı, buna rağmen Cemil Özer'in kaçmaya devam ettiği, Cemal Güler'in haksız olayı durdurmak amacıyla çalınan araca bir el ateş ettiği, kurşunun Cemil Özer'in kafasına isabet ettiği kaydediliyor.

Şüpheli Cemal Güler'in, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis, Ergin Kerse'nin de, "Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemiyle hazırlanan iddianamede, bu suçların meşru müdafaa sınırları kapsamında işlendiği savunularak her iki sanığın da cezalandırılmamasını talep ediliyor.

İddianamede, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda da şüpheli Cemal Güler için, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme", şüpheli Ergin Kerse için de, "Meşru müdafaa sınırının aşılması suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor. 

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