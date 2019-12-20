Barış çiçeği nedir? Nasıl yetiştirilir? Barış çiçeği bakımı

Barış çiçeği halk arasında yelken çiçeği olarak da bilinmektedir. Oldukça narin bir yapıya sahip olan Barış çiçeği, bakım konusunda da çok kolaylıklar sağlıyor. Evinize renk ve huzur getiren bitkiler arasında yer alan Barış Çiçeği, görüntü olarak da her haliyle çiçek sevenlere hoş bir görüntü sağlıyor. Özellikle bakım konusunda endişeleri olan kişiler Barış Çiçeği’nin bakımını öğrendikten sonra evlerinde mutlaka bir barış çiçeği yetiştirmek isteyecektir. Bakımla ilgili bazı püf noktalara dikkat ederek, evlerinizde hoş ve huzur veren Barış Çiçeği'ni yetiştirebilirsiniz.

Barış Çiçeği Bakımı

Barış çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Fakat çiçeği doğru şekilde büyütmek için bazı detaylara da dikkat etmek gerekir. Özellikle Barış Çiçeği bakımında toprak seçimi çok önemlidir. Mineral bakımından zengin bir toprak türü seçerseniz Barış Çiçeği daha verimli bir şekilde yetişir. Özellikle toprak seçiminde en çok torf ve lif bakımından zengin topraklar tercih edilmesine dikkat etmek gerekir. Bu tür topraklarda çiçeğiniz daha verimli ve hızlı şekilde büyüme gösterir.

Barış Çiçeği nem seven bir bitkidir. Bu nedenle sulamaya çok dikkat etmek gerekir. Çiçeğin toprağı her zaman nemli kalmalı asla kurumamalıdır. Özellikle yaz aylarında çiçeğin toprağı mümkünse hergün sulanmalıdır. Kış aylarında ise sulama haftada 1 ya da 2 sulamaya kadar düşürülebilir.

Barış Çiçeği Sulama ile İlgili Püf Noktalar

Barış çiçeği nem seven bir bitki olduğu için özellikle bakım aşamasında sulamaya çok dikkat etmek gerekir. Sulama işleminde yaz ve kış aylarına da dikkat edilirse bitkiniz yeterli seviyede sulanmış olur. Barış Çiçeği'nin sulanması ile ilgili olarak bazı püf noktalar bulunur. Bunlar;

- Bitkiyi sularken hep aynı su kabını kullanın ve aynı seviyede doldurmaya dikkat edin

- Mümkün olduğunca hep aynı günlerde ve aynı saatlerde bitkiyi sulamaya çalışın. Böylece daha dengeli bir sulama şekli elde edebilirsiniz.

- Sulama için tercih ettiğiniz su mutlaka oda sıcaklığında olsun. Ayrıca dinlendirilmiş su olması da verim açısından çok önemlidir.

Barış Çiçeği ve Saksı Değişimi

Barış Çiçeği pek değişikliği sevmeyen bir bitkidir. Bu nedenle sürekli saksı değiştirmek çiçek açısından pek iyi olmayacaktır. Bu sebepten dolayı saksı değişimini 2 ya da 3 sene sonra yapabilirsiniz. Barış Çiçeği'nin kök kısmı çok hassastır. Bu nedenle saksı değişimi zamanı çok dikkat etmek gerekir. Ayrıca kök kısmı ince olduğu için saksı değişiminde büyük saksılar seçmemeye özen gösteriniz. Barış Çiçeği'nin saksı değişimi için en uygun zamanı ise İlkbahar mevsimidir. Bu aylarda normal saksıdan 1 boy büyük saksı ile değişim yapabilirsiniz.

Barış Çiçeği ve Gün Işığı

Barış Çiçeği pek fazla güneş ışığını sevmez. Bu nedenle doğrudan güneş ışığından çiçeği uzak tutmak gerekir. Barış Çiçeği'nin doğal ve sağlıklı şekilde büyümesi için aydınlık bir ortamda kalması yeterlidir. Doğrudan güneş almayan bir ortamda sadece hafif aydınlık bir alanda barış çiçeğini kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.

Barış Çiçeği için uygun olan sıcaklık aralığı ise 10 ile 28 derece arasıdır. Oda sıcaklığı genellikle Barış Çiçeği için uygundur. Ortamın ne çok sıcak ne de çok soğuk olmaması gerekir. Bu koşullar altında barış çiçeği bulunduğu ortama kolaylıkla adapte olacaktır. Özellikle yaz aylarında çiçeğin daha fazla ısıya maruz kalacağı düşünülürse bu durumu nem ile dengelemek gerekir. Yani çiçeğin toprağını nemli tutarak ısıyı bir nebze azaltmak mümkündür. Özellikle çiçeğin yaprak kısımlarına arada sprey ile su püskürtmek çiçeğin büyümesinde etkili olacaktır. Ayrıca su püskürterek yaprakların daha sağlıklı şekilde büyümesi de sağlanabilir.