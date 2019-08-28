Barınaktan pitbull çalan eski çalışan çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBarınaktan pitbull çalan eski çalışan çıktı
GeriGündem Barınaktan pitbull çalan eski çalışan çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla) (DHA)
28.08.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Barınaktan pitbull çalan eski çalışan çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barınaktan pitbull çalan eski çalışan çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki pitbull cinsi köpek, merkezin eski çalışanı O.T. (29) tarafından çalındı. O.T., çaldığı pitbull ile yakalandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 23.00 sıralarında eski NATO yolu üzerindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüs Garajı'nın arkasında bulunan Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Bir kişinin rehabilitasyon merkezinin arka tarafından çıktığını ve motosiklet ile kaçtığını gören vatandaş, Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız'ı telefonla aradı. Yıldız da hemen polise ihbarda bulundu.

Barınağa gelen polis ekipleri, görgü tanığının bilgisine başvururken çok sayıda hayvansever merkezin önüne geldi.

Polis, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden motosikletle kaçan şüphelinin merkezin eski çalışan O.T. olduğunu belirledi. Hemen eve giden polis, O.T.'yi çaldığı, yetiştirilmesi ve bakılması Türkiye'de yasak olan pitbull cinsi köpek ile yakaladı.

O.T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde köpeği neden çaldığını açıklamayan O.T., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Köpek ise rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

MAHAKDER Başkanı Tülay Yıldız, "Uzun zamandır rehabilitasyon merkezinden köpekler çalınıyordu ama kim olduğunu öğrenememiştik. Pitbull cinsi siyah bir köpek, rehabilitasyon merkezinin ormana bakan arka tarafından çıkarılmış. Bu barınakta çok sık başımıza gelen olaydı. Failinin bulunmasına sevindim" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Jandarma Genel Komutanı'ndan operasyonla ilgili çarpıcı bilgiler: Ara, bul, yok et
Kardeşi cinayete kurban gitti... Torbayı açınca şoka girdi
Kocası gözlerinin önünde öldürüldü! Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı
Emine Bulut'un şikayetini neden geri aldığı ortaya çıktı