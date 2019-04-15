Barınaktan 2 pitbull çalan şüpheliler yakalandı
Eskişehir'de hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpek çaldıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpeğin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarma, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden eşkallerini belirlediği M.K., A.T. ile S.K.'yi kent merkezinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı. Çalınan hayvanlar barınak yetkililerine teslim edildi.
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