Barınaktaki görüntü Ankara’yı ayağa kaldırdı: Soruşturma başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı Barınağı’nda bir köpeğin barınaktaki görevli tarafından sürüklenerek götürülmesine ilişkin görüntü büyük tepki çekti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Olay, bir hayvanseverin barınağa giderek çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı. Görevliye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve hayvan hakları dernekleri tepki gösterdi.
Görüntülerde üzerinde mavi yelek bulunan görevlinin barınaktaki bir köpeği tasmasından tutup zorla sürükleyerek götürdüğü görülüyor. Görüntüyü kaydeden kadın da sert ifadelerle görevliye tepki gösteriyor.
Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaptı. Çalışanın görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
OLAY TESPİT EDİLDİ
“Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gölbaşı Barınağı’nda yaşanan olaydan dolayı son derece üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz.
Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavileri, rehabilitasyonları ve beslenme ihtiyaçları konusunda gösterdiğimiz özene karşılık istenmeyen bir olayın yaşandığı tespit edilmiştir.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu görüntüleri ve yaşanan olayı tasvip etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Sağlık kontrollerinden geçirilen köpeğimizin sağlık durumunun son derece iyi olduğu gözlenmiştir. Konunun açıklığa kavuşması noktasında bu çalışanımız hakkında idari soruşturma başlatılmış olup, personelimiz bu süreçte görevden uzaklaştırılmıştır.”
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