Barınakta vahşet! ‘Aç kalanlar ölenleri yiyordu’

Son dönemde farklı şehirlerden sosyal medyaya yansıyan barınaklardaki vahşet görüntüleri hayvanseverleri harekete geçirdi. Geçen hafta Diyarbakır barınağında hayvanlara yüksek miktarda zehir verildiği, ölü hayvanların diğerlerine yedirildiği, yollanan mama ve ekmeklerin ise satıldığı ortaya çıktı. Avusturya’da yaşayan Diyarbakırlı köpek eğitmeni Filiz Kaya’nın 11 Haziran günü barınağa gitmesiyle başlayan bu süreç mahkemeye taşındı. Filiz Kaya, şunları anlattı:

“Diyarbakır’da ilk kez barınağa gittim. Köpekler için mama almıştım. Barınak yetkilileri dağıtmama izin vermedi. Köpek eğitmeni olduğum için kendim dağıtıp hayvanları psikolojilerine bakmak istedim. Israrlarım sonucunda dağıtım yapmaya başladım. Ama bir anda tüm köpekler ellerime saldırdı. Günlerce aç kalmışlar. Mama için birbirlerini ısırdılar. Neden yemek vermediklerini sordum. ‘Askeriye yolluyor’ dediler. Fakat vermedikleri belliydi. Hayvanlar perişan haldeydi. Bir yavru köpeği elime aldım. Titriyordu. Nesi var dediğimde, ‘Aşıdan olmuştur’ dediler. 3.5 haftalık bir köpeğe aşı yapılmaz. Yalan söylediklerini anladım.”

‘MAMALARI SATMIŞLAR’

Kaya, bir yavru köpeğin diş etlerini kontrol ettiğinde ters bir şeyler olduğunu fark ettiğini belirterek, “Zehirlendiğinden şüphelendiğim köpeği kucağımda barınak sorumlusu veteriner Kader Ertem İçen’in yanına götürdüm. Hayatımda böyle bir vahşet görmedim. İçen, beni polis çağırmakla tehdit etti. Korkmadığımı görünce hayvanın tedavi altında olduğunu söyledi. Orada gördüklerimden sonra dayanamayarak çıktım. Ben gittikten sonra köpeği zehirlemişler. Önce jandarmaya sonrasında savcılığa şikayet ettim. Öğrendim ki askeriyeden yollanan ekmekleri ve bağışta bulunulan mamaları satıyorlarmış” diye konuştu.

Barınak çalışanların aracılığıyla aldığı numunelere Ankara’da bir laboratuvarda test yaptırdığını anlatan Kaya, şu iddialarda bulundu:

“Zehir verildiğinden emindim. Numunelere testi yapanlar ‘Bu zehri yapanlar insan olamaz’ dedi. Meğer 10 dakikada öldüren çok ağır bir zehirmiş. Raporu görünce yıkıldım. İki avukat tuttum. Orada bir şebeke var. Haytap Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Emekçiler de işin içinde. Kader Ertem İçen’in bir petshop’la ortaklığını tespit ettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı bana zehrin bulunduğunu ve lavaboya döktüklerini söyledi. Günde en az 10 hayvan öldürdüklerini tespit ettik. Hayvanların ölülerine de diğerleri yesin diye önlerine atmışlar. Bu vahşete biri dur demeli.”

‘SORUŞTURMA BAŞLATTIK’

Öte yandan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, barınakta görev yapan 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, ölen köpeklerin otopsi işlemleri için Elazığ’a gönderildiği ve hatanın sorumlularının açığa çıkarılacağı belirtildi. Belediye, yüksek sayıda hayvanın öldürüldüğü iddialarını ise reddetti.

MAMA YOK SU YOK

Kızılcahamam barınağında ise mama-su kaplarının boş olduğu tespit edildi. Hayvanların gölgelik olmayan kafeslerde güneşin altında tutulduğu gözlenirken yaralı hayvanların açık yaralarla kafeslerde olduğu görüntülendi. Kızılcahamam Belediyesi’ne çağrıda bulunan hayvanseverler ilçede bulunan barınakların bir an önce iyileştirilmesini istedi.

AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR

Niksar hayvan barınağında ise hayvanların açlıktan öldüğü ve diğer köpeklerin ölü hayvanları yediği görüntülere yansıdı. Hayvanların çocuğunun uyuz olduğu gözlenirken Niksar Belediyesi şu açıklamayı yaptı: “Günlük olarak hayvanlarımıza gerekli yiyeceği temin ediyoruz. Yavrular ile büyük köpekler ayrı alanlarda tutuluyor. Vatandaşlarımız istedikleri saatte barınağımızı ziyaret edebilir.”

‘GÖSTERMELİK TEMİZLİK’

Köpeğini aramak için Erdek barınağına giden hayvansever Sinem Umaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Sokakta beslediğim köpeğimi aramak için Erdek barınağına gitmiştim. Hayvanlar dışkılarının içinde yatıyorlardı. Kulaklarında kurtlar, keneler olan köpekler vardı. O kadar zayıf ve açlardı ki. Saldırgan köpeklerle ürkek köpekleri aynı kafese koymuşlar. Birçoğunda uyuz vardı. O ziyaretimden sonra düzenli olarak mama götürmeye başladım. Görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştıktan sonra denetime gelmişler. Denetimden önce de göstermelik olarak barınağı temizlemişler ve zayıf hayvanları göndermişler. Bu hayvanlar nereye gitti bilmiyoruz. Sosyal medyada bunları paylaştıktan sonra artık beni barınağa almamaya başladılar”.