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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA-AA
07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bardak çelişkisi

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Bardak çelişkisi

ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet’in bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölümüne ilişkin davada, “Olay yerinde temizlik yapıldığı” iddiasına ilişkin sanıkların yaptıkları savunmalar birbiriyle çelişti. Dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın ilk duruşmasında, sanık Çağatay Aksu olayın nasıl yaşandığına ilişkin olarak daha önce verdiği ifadeleri tekrarladı. Olayın yaşandığı dinlenme odasında ve pencerede parmak izinin bulunmadığının hatırlatılması üzerine de Aksu, şunları anlattı: “Nasıl çıkabilir. Elimle bacağından tutuyordum. Elimden kaydı ve düştü. Berk’in yanına içeriye koştum, ‘Şule gitti. Tutamadım, atladı’ dedim.”

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Aksu’nun, Şule Çet’e daha önce saat 02.00 sıralarında attığı mesaj olduğuna işaret ederek, “Gece saat 02.00’de kimse işçisine mesaj atmaz” diye konuştu. Müşteki avukatlarının bazı soruları üzerine Aksu, “Dedektif gibi soru soruyorsunuz. Olay yeri uzmanı mısınız?” diye tepki gösterdi. Olay yerinde temizlik yapılarak, delillerin yok edildiği iddiasına ilişkin olarak da Aksu “Olay bardakları yıkamamdan 15-20 dakika sonra meydana geldi. Etrafı temizledim” dedi. Diğer sanık Berk Akand da aldığı alkol nedeniyle uyumakla uyamamak arasında gidip gelirken yanında bulunan Şule’nin kalktığını hatırladığını, daha sonra Çağatay’ın peşinden gittiğini fark ettiğini anlattı. Akand, “O an içimin geçtiğini hatırlıyorum. Ondan sonra Çağatay’ın ‘Berk’ diye bağırıp beni dürttüğünü hatırlıyorum” dedi. Bardak yıkama sesini ne zaman duyduğu sorusuna ise Akand “Çağatay ‘kalk kalk Berk’ deyince gözümü açtım. Bardak yıkama sesi de o sırada oluyor” dedi.

Bardak çelişkisi

Berk Akand - Çağatay Aksu

Tanık beyanlarının ardından Şule Çet’in aile avukatı, Mersin Üniversitesi’nden iki profesör tarafından hazırlanan raporda cinsel saldırı olduğunun delillerle ortaya konulduğunu belirtti. Mahkeme, Çet’in vücudunda bulunan kırıkların düşme sonucu meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi ve Çet’in parmaklarında bulunan sanık Berk Akand’a ait olduğu tespit edilen DNA örneklerinin tokalaşmayla geçip geçmeyeceğinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, duruşma 15 Mayıs’a ertelendi.

Bardak çelişkisi

İFADE ÇELİŞKİSİ: GÜVENLİK: ‘KIZ ÇIKTI, GÖRMEDİN Mİ’ DEDİLER

Tanık olarak dinlenen güvenlik görevlisi A.D., güvenlik ekranında 20. katta hareketlilik farketmeleri üzerine daireye gittiğini belirterek devamında özetle şunları söyledi: “Çağatay dışarı çıktı ‘Ne var’ dedi. ‘Ses duyduk’ dedim. ‘Yok bir şey’ dedi Berk. Çağatay arkadaşına ‘Hadi gidelim’ dedi. Ben ‘Hanımefendi vardı, o nerede’ dedim. ‘Çıktı gitti, görmedin mi lan’ diye üzerime geldi. Görmedik’ dedim. Çağatay ‘çıkalım’ dedi. Gittiler.”
Diğer güvenlik görevlisi M.A ise, “Arkadaşım kameralara bakarken 20. katta hareketlilik olduğunu gördü. Berk Akand telaşlı idi. Çağatay sakindi. Dışarı çıktıklarında Berk sürekli kızın nerede olduğunu sordu. Çağatay da ‘düştü’ dedi” ifadesini verdi.

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