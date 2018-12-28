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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
28.12.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Barda çalışan eşini öldürmüştü! Şok sözler...

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Barda çalışan eşini öldürmüştü! Şok sözler...

KONYA'da eşi Hanife Babayiğit'i (24) barda çalıştığı için tüfekle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mesut Babayiğit (35) hakkında savcılık tarafından 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle hazırlanan iddianame 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Olay, 31 Ekim Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan işsiz Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı ve önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife Babayiğit ile olaydan bir yıl önce evlendi. Evliliklerinde bir kız çocukları dünyaya gelen çift arasında iddiaya göre, ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife Babayiğit, çocuğuna bakabilmek için geçen yıl eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut Babayiğit, burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI 

Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Olaydan bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından çift, polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturarak bir araya geldi.

Hanife Babayiğit, olay günü saat 05.00 sıralarında iş çıkışında, çocuğunu görmek için taksiyle Mesut Babayiğit'in yanına geldi. Taksiyle bir süre dolaştıktan sonra Mesut Babayiğit, eşiyle birlikte taksiyle araziye gitti. Çift arasında yakınlaşma olduktan sonra Hanife Babayiğit, eşine, "Barda çalışmama karışmayacaksın" dedi. Mesut Babayiğit bunun üzerine eşinin yanına gelirken spor çantasının içerisine sakladığı tüfeği alıp Hanife Babayiğit'e ateş etti. Mesut Babayiğit, kanlar içerisinde kalan eşini Beyhekim Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bırakarak kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi.

TÜFEK FARKINDA OLMADAN ATEŞ ALDI

Çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Mesut Babayiğit, ifadesinde eşinin kendisine başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını attığını ileri sürerek şunları anlattı:

''Eşim, sabah 05.30 sıralarında beni aradı ve çocuğu almaya geliyorum, dedi. Bir süre sonra taksiyle yanıma geldi. Ben de tüfeği spor çantasına koyup arabaya bindim. Bir süre sonra takside yalnız kaldık. Aramızda yakınlaşma oldu. Bu sırada ona, bana daha önce attığı, başka erkeklerle öpüşürken fotoğraflarını sordum. Hanife, 'İşime karışırsan bu yaptıklarımızı başka erkeklerle yaparım' dedi. Ben de sinirlenip çantadan tüfeği çıkardım. Maksadım Hanife'yi korkutmaktı. Tüfek elimde iken farkında olmadan ateş aldı. Sonra panikledim ancak eşimi hastaneye bırakıp oradan uzaklaştım.''

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ İLE DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'eşi kasten öldürmek' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olay günü sabah saatlerinde Hanife Babayiğit'in, Mesut Babayiğit'i  telefonla arayarak 'çocuğu almaya geliyorum' dediği belirtildi. Mesut Babayiğit'in de eşinin bardan kalabalık geleceğini düşünerek spor çantasına tüfeği koyduğu, eşi geldikten sonra taksiyle araziye gittikleri kaydedildi. Hanife Babayiğit'in, eşine 'barda çalışmasına müsaade etmezse, alkol almasına karışırsa başka erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vereceğini' söylediği belirtildi. Bunun üzerine Mesut Babayiğit'in de çantadaki tüfeği alıp eşine doğrulttuğu, tüfeğin farkından olmadan ateş aldığı ve Hanife Babayiğit'i vurduğu, daha sonra eşini hastaneye bırakıp kaçtığı anlatıldı. Hanife Babayiğit'in ise ölmeden  önce kendisini, eşinin vurduğunu söylediği ifade edildi. Mesut Babayiğit'in, eşinin kendisini tahrik ettiği, erkekle öpüşürken çekilmiş fotoğrafları kendisine gönderdiğini ve olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

 

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