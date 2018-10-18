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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

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Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı çeşitli sebeplerle gündeme geliyor. Türk tarihinde önemli bir yeri olan Barbaros Hayrettin Paşa, Kuzey Afrika’dan İspanya’ya kadar uzanan bir coğrafyada adını duyurmuştu. İşte, Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatına ilişkin bilgiler

Kaynaklarda 1478 yılında doğduğu belirtilen Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis idi. Kendisi gibi denizci abisi Oruç Reis'in lakabı olan Barbarossa, ölümünden sonra abisinin konumuna yükseldiği için Hızır Reis'e de geçmişti. Hayrettin namı ise paşaya bizzat Sultan I. Selim (Yavuz) tarafından verilmişti. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

1533'te gösterişli bir seferle başkente gelerek Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, 1533 yılında Kaptan-ı Derya olarak atandı. Ege Denizi'nde bulunan Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Haçlı donanması ile Arta Körfezi önlerinde karşılaştı.

Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmeyerek Preveze Deniz Zaferi olarak bilinen savaşı kazandı. 1543 yılında Nice'i kuşattı. Oruç Reis, İlyas Reis, İshak Reis kardeşleridir. Barbaros Hayrettin Paşa, 4 Temmuz 1546 yılında İstanbul'da vefat etti.

Preveze Deniz Savaşı

Osmanlıların Akdeniz’deki denetiminin artması üzerine, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir "Haçlı donanması" kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538'de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Bunun 308'i harp teknesi olup, 120'si en büyük oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya on binlerce forsadan başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forsalar dışında 20 bin askeri vardı. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'u da Osmanlı denizcileri tarafında ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar leventi şehit olmuştu. Hayreddin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı devletine kazandıran Kaptanı Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu zafer Osmanlı Devleti’nin Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirdi.

 

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