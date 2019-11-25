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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.11.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı

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Kocaeli’de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı’ndaki seviyenin yüzde 18’e kadar düşmesi sonrasında su altında kalan eski köprüler 20 yıl sonra ortaya çıktı.

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  • Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
  • Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
  • Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
  • Barajın suyu çekilince eski köprüler 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı
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Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi, barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e kadar düştü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli’nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda 8 milyon 959 bin metreküp olarak ölçüldü. Su seviyesinin düşmesi sonucunda birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.

1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı’nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 20 yıldır suyun altında bulunan eski 2 köprünün ortaya çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Baraj yapılmadan önceki gibi duran köprüler havadan görüntülendi.

"Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı"

Su seviyesinin son yıllarda gördüğü en düşük seviyede olduğunu ifade eden Kadir Avlugan, ortaya çıkan köprüleri görmek için bölgeye geldiğini ifade ederek, “Su seviyesi hemen hemen 2 aydır sürekli düşüyor. Bugüne kadar bu seviyeye sadece bir kez düşmüştü. Şu anda da yağmurların yağmaması nedeni ile seviye bu kadar düştü. Kar ve yağmur yağmaz ise daha da düşecek. Yağmurların su seviyesi doluyken yağması, sonradan yağmaması bu duruma neden oldu. Bu su seviyesi yağmur ve karın yağması ile yükselir. Köprünün ortaya çıkması ayrı bir güzellik kattı. Her hafta gelirdim buraya. Şimdi ise bu güzelliği görmek için geldim” dedi.

2.2 milyar dolara yapıldı borcu bitmiyor

Öte yandan Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajının kente maliyeti 2.2 milyar oldu. Yapıldığı günden itibaren borcu bitmeyen barajın borcu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en borçlu belediyesi haline geldi. 50 milyon metreküp hacmi ile hizmet veren Yuvacık Barajı borç faizi ile 2.2 milyar dolara mal olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 25 milyon metreküp su tutma hacmi olan Namazgah Barajı ise 100 milyon TL’ye inşa edildi. Hazinenin 2.2 milyar dolar ödediği Yuvacık Barajı için şimdiye kadar Büyükşehir Belediyesinden 1.4 milyar TL para kesildi. Baraj borcundan ise halen 6 milyar TL'lik bir kısım da ödenmeyi bekliyor.

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