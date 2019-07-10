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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.07.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Baraj suyu ortaya çıkarttı, görenler gözlerine inanamadı

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Baraj suyu ortaya çıkarttı, görenler gözlerine inanamadı

Adıyaman Atatürk Baraj Göleti'nde kıyıyı döven dalgalar 5. yüzyıla ait olan mozaikli alan ortaya çıkarttı.

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  • Dalgaların dövdüğü kıyıda tarihi mozaik gün yüzüne çıktı
  • Dalgaların dövdüğü kıyıda tarihi mozaik gün yüzüne çıktı
  • Dalgaların dövdüğü kıyıda tarihi mozaik gün yüzüne çıktı
  • Dalgaların dövdüğü kıyıda tarihi mozaik gün yüzüne çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Atatürk Baraj Göleti'ne kıyısı bulunan Adıyaman merkeze bağlı Dişbudak Köyü'nde balıkçıların dikkati, tarihi gün yüzüne çıkarttı. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle baraj göleti son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Su seviyesi yükselen baraj göletinde balık tutan vatandaşlar dalgaların gelgitlerle dövdüğü kıyıda mozaik taşlarını fark etti. Taşların sıralı bir şekilde olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililer yapılan ihbar üzerine olay yerine gidip ön kazı çalışması yaptıklarında mozaikli alan tespit edildi. 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen mozaikli alanın yaklaşık 4 metrekarelik kısmında ince toprak dolgusu bulunuyor. Mozaikli alanın daha büyük bir alanda tarlanın içerisine kadar uzadığı tahmin ediliyor. Mozaiğin açığa çıkartılan bölümünde herhangi bir figür bulunmadığı belirtiliyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü Uzmanı Mustafa Çelik, son yıllarda yapılan çalışmalarda dünyada ve Türkiye'de ses getirecek güzellikte mozaiklerin Adıyaman’da tespit edildiğini belirtti. Çelik, “Buranın varlığından haberdar değildik. Suların yükselmesi ile gelgitlerin kıyıyı dövmesi sonucu burada var olan mozaik açığa çıkmış. Buraya balığa gelen arkadaşlar da bize bilgi verdi. İhbar sonrasında burada yaptığı incelemede MS 5. yüzyıla tekabül eden bir mozaik zemin olduğunu gördük. Etrafında çatı kiremitleri, keramik parçaları var. Buranın bir yerleşim yeri olduğu kanısındayız. Neyle karşılaşacağımızı görmek için ön bir kazı çalışması yaptık. Tüm bu incelemelerden sonra buranın tescillenmesi için gerekli raporu Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunacağız” dedi.

Tarihi yapısı nedeniyle ‘açık hava müzesi’ konumunda olan Adıyaman’ın her yerinde tarihi yapıların yanı sıra mozaikli alanlar tespit ediliyor.

Baraj suyu ortaya çıkarttı, görenler gözlerine inanamadı

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