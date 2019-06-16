Baraj puanı kaç? Tercih yapabilmek için kaç puan almak gerekiyor?

ÖSYM tarafından hazırlanan YKS kılavuzuna göre, ön lisans programlarını tercih edebilmek veya özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT'den en az 150 puan almak gerekiyor. Engelli öğrenciler ise 100 ve üzeri puan aldıklarında özel yetenek gerektiren lisans programlarına başvuru hakkını elde edebilecek.

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için de ilgili puan türünde en az 180 puan alma kıstası bulunuyor.



BARAJI GEÇMEK İÇİN



Rehberlik uzmanı Salim Ünsal, TYT’de barajı geçmek için farklı yöntemler olduğunu söylüyor. Örneğin, sadece Türkçe ve matematik testini çözecek biri Türkçe’den 8, matematikten 7.5 yani toplamda 15.5 netle 150 barajını geçebiliyor. Aday tüm testleri yapmak isterse; Türkçe ve matematikten 5’er, sosyal ve fenden 2.5’er net yaparak toplamda 15 netle barajı aşabiliyor. Türkçe ve matematikten yarımşar net ile sosyalden 7, fenden 6.5; toplamda 14.5 net de bunun için yeterli oluyor. Bu farklılıkların nedeni ise, o derslerin ortalamasının diğer derslere göre daha düşük çıkması.

İKİ TESTTEN 10’AR NET YETERLİ



AYT puanı hesaplanırken TYT de dahil oluyor. AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 180 barajını geçmek için farklı net kombinasyonları var. En az 20 net çıkarmak gerekiyor. AYT’de sözelciler, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Sosyal Bilimler-2’ testlerine; sayısalcılar ‘Matematik’ ve ‘Fen Bilimleri’ne; eşit ağırlıkçılar ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Matematik’ testlerine girecek. TYT’den yüksek net yapan AYT’de daha az doğru çıkarsa da barajı geçebiliyor. Örneğin, sözelden tercih yapacak bir aday TYT’de Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, matematikten yarım net çözüp AYT’de ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’den iki, Sosyal Bilimler-2’den bir net yapsa dahi barajı yakalayabiliyor. Böylece TYT’de 60.5 nete ulaşıp, AYT’den üç net çıkaran bir aday sözel puan türünde 180 barajını aşabiliyor. Aday, ilk oturumda 15 net yaptıysa, AYT’de girmek zorunda olduğu iki testten en az 10’ar net çözerse toplamda 20 netle de 180’i geçebiliyor.