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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
15.08.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

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Baraj kapakları açıldı piknik yapan 70 kişi mahsur kaldı

Dicle Nehri kenarında piknik yapan vatandaşlar, baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kaldı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu suların yükselmesiyle mahsur kalan 70 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşların piknik için gittiği Dicle Nehri kıyısında, baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi birden yükseldi. Suların yükselmesi sonucu alanda piknik yapan 70 vatandaş mahsur kaldı. Ailelerin yetkililere haber vermesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri botlarla mahsur kalan 70 vatandaşı bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Mahsur kalanlara güvenlik amacıyla can yelekleri giydirilirken, aile fertleri ekiplere teşekkür etti.

Piknik için gelen vatandaşlardan Ali Kartal, ailelerin piknik yapmak için bölgeye geldiklerini baraj kapağının açılması sonucu suların yükselmesi ile mahsur kaldıklarını söyledi. Kartal, "Buraya gelenlerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uyarıları yapılıyor fakat kapakların açılacağını tahmin etmedik. Uyarıların dikkate alınması gerekiyor" dedi.

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