Baraj için TYT'de 15 AYT'de 20 net

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yaklaşık iki hafta kalmışken, adaylar son hazırlıklarına hız verdi. Peki, en az kaç netle üniversiteli olabilme şansı elde ediliyor? Adayların önce ilk oturum Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) puanının hesaplanabilmesi için Türkçe veya matematikten en az yarım net yapması gerekiyor. Bunun için de 1 doğru, 2 yanlış yeterli. Aksi takdirde TYT puanı hesaplanmayacak. TYT için baraj 150 olarak belirlendi. Öğrenciler, TYT puanlarıyla ön lisans programları seçilebilecek. Lisans programı tercih etmek isteyenlerin başvurduğu ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise adaylar, 180 barajını geçmeye çalışacak.



FARKLI FORMÜLLER BULUNUYOR

Bu sınavın, eski sistemden farkı soru sayısının az olması. Sınav bu yıl ilk kez uygulanacağı için net sayısıyla ilgili kesin bilgi vermek zor. Ancak uzmanlar, tahmini hesaplama yapabiliyor. Rehberlik uzmanı Salim Ünsal, TYT’de barajı geçmek için farklı yöntemler olduğunu söylüyor. Örneğin, sadece Türkçe ve matematik testini çözecek biri Türkçe’den 8, matematikten 7.5 yani toplamda 15.5 netle 150 barajını geçebiliyor. Aday tüm testleri yapmak isterse; Türkçe ve matematikten 5’er, sosyal ve fenden 2.5’er net yaparak toplamda 15 netle barajı aşabiliyor. Türkçe ve matematikten yarımşar net ile sosyalden 7, fenden 6.5; toplamda 14.5 net de bunun için yeterli oluyor. Bu farklılıkların nedeni ise, o derslerin ortalamasının diğer derslere göre daha düşük çıkması.



İKİ TESTTEN 10’AR NET YETERLİ

AYT puanı hesaplanırken TYT de dahil oluyor. AYT’de sözel, sayısal ve eşit ağırlıkta 180 barajını geçmek için farklı net kombinasyonları var. En az 20 net çıkarmak gerekiyor. AYT’de sözelciler, ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Sosyal Bilimler-2’ testlerine; sayısalcılar ‘Matematik’ ve ‘Fen Bilimleri’ne; eşit ağırlıkçılar ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’ ile ‘Matematik’ testlerine girecek. TYT’den yüksek net yapan AYT’de daha az doğru çıkarsa da barajı geçebiliyor. Örneğin, sözelden tercih yapacak bir aday TYT’de Türkçe’den 40, sosyal bilimlerden 20, matematikten yarım net çözüp AYT’de ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’den iki, Sosyal Bilimler-2’den bir net yapsa dahi barajı yakalayabiliyor. Böylece TYT’de 60.5 nete ulaşıp, AYT’den üç net çıkaran bir aday sözel puan türünde 180 barajını aşabiliyor. Aday, ilk oturumda 15 net yaptıysa, AYT’de girmek zorunda olduğu iki testten en az 10’ar net çözerse toplamda 20 netle de 180’i geçebiliyor.









TIPTA 40 BİN BARAJI SÜRÜYOR

Bazı bölümler için önceki yıllarda uygulanan başarı puanı barajları bu sistemde de devam edecek. Yani tıpta 40 bin, mühendislikte 240 bin, eğitim fakültelerinde 240 bin ve mimarlıkta 200 bin başarı sırası barajı yeni sistemde de geçerli.



YARIM NET ŞART

AYT’de de her aday, kendi alanındaki soruları çözmekle yükümlü. Ancak diğer puan türlerinin hesaplanmasını isterse, onlardan da net yapacak. Ağırlıklı puanlar için adayların ilgili bir testten 0.5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor.



TYT'NİN %40'I AYT'NİN %60'I

Yeni sistemde, puan türleri karışıklığı önlemek için azaltıldı. Sözel (SÖZ), sayısal (SAY), eşit ağırlık (EA) ve yabancı dil (DİL) olarak dörde indirildi. TYT puanının katkısı yüzde 40, AYT’ninki yüzde 60 olacak.



Önemli bir yenilik de, birinci oturum olan TYT’den 200 ve üstü alan adaylar, isterse ikinci yıl ön lisans programlarına direkt başvurabilecek ya da ilk oturuma girmeden AYT’ye katılabilecek.