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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADIYAMAN (İHA)
06.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Baraj gölündeki korkutan görüntünün nedeni belli oldu!

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Baraj gölündeki korkutan görüntünün nedeni belli oldu!

Atatürk Baraj gölü yüzeyinin önceki gün yeşil renge bürünmesi olayının ardından yapılan ön incelemede, konunun ötrofikasyon olayı olduğu belirtildi.

Atatürk Barajının yeşile bürünmesi olayı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Ünivesitesinden uzman kişiler inceleme yaptı. Sudan alınan numuneler incelenmek üzere laboratuara gönderildi.

Ekiplerin yaptığı ön incelemede yeşil renge suda oluşan alg patlamalarının olduğunu açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Adıyaman’ın Sitilce Bölgesi Atatürk Barajı üzerinde Adıyaman Belediyesine ait Atıksu Arıtma Tesisinin zaman zaman bakıma alınması, şehir merkezindeki kanalizasyon hattının tam olarak arıtma tesisine alınamaması ve bu bölgeye deşarjının olması, yakın köylerdeki tarım alanlarında köylüler tarafından Azot ve Fosfat içerikli gübre kullanımı sonucu, bu gübrelerin yağmur suları ile baraja karışması nedenlerinden dolayı Sitilce bölgesinde çözünmüş oksijen miktarının azalması azot ver fosfor oranının yükselmesinden dolayı ötrofikasyon olayı meydana geldiği düşünülüyor. Su içerisinde alg patlamaları sonucu su yüzeyinde yeşillenmeler meydana gelmiştir. İl Müdürlüğümüzce sudan numune alınarak Bakanlığımız Çevre Referans Laboratuarına analizi yapılmak üzere gönderilmiştir. Analiz sonucunun akabinde de gerekli bilgilendirilmenin yapılacaktır” denildi.

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Baraj gölündeki korkutan görüntünün nedeni belli oldu


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