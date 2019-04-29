Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı?
Oruçluyken duş alınır mı sorusu, Ramazan ayının gündem konuları arasında yer alacak. Duş almak orucu bozar mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, banyo ihtiyaçlarını bu duruma göre giderecek. Peki, banyo yapmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Oruçluyken banyo yapmak orucu bozar mı sorusu, internet üzerinden araştırılan hususlar arasında bu Ramazan ayında da yer bulacak. Alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, buna göre duş ihtiyaçlarını giderecek. İşte, duş almak orucu bozar mı sorusuna verilen cevaplar
BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayı başlamasıyla birlikte kişisel bakımla ilgili durumların orucu bozup bozmadığı da gündeme gelen önemli konular arasındaki yerini aldı. Orucu bozup bozmadığı en çok merak edilenlerden biri de duş almak ve banyo yapmak oldu. İşte, Diyanet'in yüz binlerce insanının yanıtını merak ettiği bu soruya verdiği yanıt…
Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle