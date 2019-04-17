Banyo yapmak orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa oruç bozulur mu?
Orucu bozan durumlar Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi, merak edilen konulardan biri de banyo yapmak üzerine oldu. Her gün düzenli olarak banyo yapan vatandaşlar da duş almanın orucu etkileyip etkilemediğini merak ediyor. Peki, banyo yapmak orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa oruç bozulur mu?
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar orucu bozan durumları araştırıyor. Unutkanlıkla yapılan bazı eylemler, oruç ibadetinin bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Peki, bu durumlar arasında banyo yapmak var mı? Diyanet’in “banyo yapmak orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa oruç bozulur mu?” sorularına verdiği yanıtı derledik:
Oruçlu iken Kuran-ı Kerim'de neler yapılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).
Yorumları Göster
Yorumları Gizle