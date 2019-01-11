Bany operasyonu... Gerçek karakolda ortaya çıktı
İranlı Nafiseh Mostafavi, Bany adlı Pomeranian cinsi köpeğinin çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak başıboş şekilde sokakta dolaşan köpeği Mehtap Ulusoy'un aldığını belirledi. Polis Ulusoy'un evine gittiğinde gerçek ortaya çıktı. Bir hayvansever olan Ulusoy, korku içinde sokakta sahibi olmadan dolaşan köpeği korumak amacıyla yanına almış ve sahibine ulaşmak için de sosyal medya hesabından duyuru yapmıştı. Operasyonun ardından köpek sahibine teslim edildi.
İranlı Nafiseh Mostafavi, geçtiğimiz Cuma günü polise giderek, Bany adlı köpeğinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Köpeğin Taksim Meydanında kaybolduğunu söyleyen Mostafavi'nin verdiği bilgiler üzerine kamera görüntüleri incelenmeye başlandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede köpeğin bir kadın tarafından alınarak taksi ile Şişli yönüne gittiği belirlendi. Taksinin plaka bilgilerinden şoförüne ulaşıldı ve gittiği adres soruldu. Taksi şoförü, kadını Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde indirdiğini söylemesi üzerine polis bu bölgede araştırmasını yoğunlaştırdı. Polis kadını sokakta köpekle birlikte buldu.
KORUMA AMAÇLI GÖTÜRMÜŞ
Ulusoy, köpeği bulduğunda yanında sahibi olmadığını, korku içinde sokakta dolaştığını gördüğünü, sahibini bulmak için Taksim'de bir süre beklediğini, sahibini bulamayınca koruma amaçlı evine götürdüğünü söyledi. Ulusoy, eve geldiğinde hemen vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından bulduğu köpekle ilgili duyuru yaptığını belirtti. Ulusoy'un olayla ilgili ifadesi alınırken, köpeği de sahibine teslim edildi.
PET SHOP'A BIRAKMIŞ
Görüştüğümüz Mehtap Ulusoy, "Köpeği gördüğümde sokakta korku içinde bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Sahipleri köpeği satmak için Pet Shop'a bırakmış, köpek de buradan kaçmış. Son olarak sahiplerinin daha önce yemek yediği lokantanın önüne gelmiş. Anladığım kadarıyla evini, sahiplerini arıyordu. Ben de sahibini bularak vermek için yanıma aldım. Taksim Meydanda bir süre bekledim ancak kimseyi bulamadım. Sahibi ortalarda yoktu. Bunun üzerine yanıma alarak evime götürdüm. Eve gidince sahibine ulaşmak için hemen sosyal medya hesabımdan duyuru yaptım." dedi.
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