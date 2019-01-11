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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
11.01.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Bany operasyonu... Gerçek karakolda ortaya çıktı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr

İranlı Nafiseh Mostafavi, Bany adlı Pomeranian cinsi köpeğinin çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Polis kamera görüntülerinden yola çıkarak başıboş şekilde sokakta dolaşan köpeği Mehtap Ulusoy'un aldığını belirledi. Polis Ulusoy'un evine gittiğinde gerçek ortaya çıktı. Bir hayvansever olan Ulusoy, korku içinde sokakta sahibi olmadan dolaşan köpeği korumak amacıyla yanına almış ve sahibine ulaşmak için de sosyal medya hesabından duyuru yapmıştı. Operasyonun ardından köpek sahibine teslim edildi.

İranlı Nafiseh Mostafavi, geçtiğimiz Cuma günü polise giderek, Bany adlı köpeğinin çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Köpeğin Taksim Meydanında kaybolduğunu söyleyen Mostafavi'nin verdiği bilgiler üzerine kamera görüntüleri incelenmeye başlandı. Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede köpeğin bir kadın tarafından alınarak taksi ile Şişli yönüne gittiği belirlendi. Taksinin plaka bilgilerinden şoförüne ulaşıldı ve gittiği adres soruldu. Taksi şoförü, kadını Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde indirdiğini söylemesi üzerine polis bu bölgede araştırmasını yoğunlaştırdı. Polis kadını sokakta köpekle birlikte buldu. 

KORUMA AMAÇLI GÖTÜRMÜŞ

Ulusoy, köpeği bulduğunda yanında sahibi olmadığını, korku içinde sokakta dolaştığını gördüğünü, sahibini bulmak için Taksim'de bir süre beklediğini, sahibini bulamayınca koruma amaçlı evine götürdüğünü söyledi. Ulusoy, eve geldiğinde hemen vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından bulduğu köpekle ilgili duyuru yaptığını belirtti. Ulusoy'un olayla ilgili ifadesi alınırken, köpeği de sahibine teslim edildi.

PET SHOP'A BIRAKMIŞ

Görüştüğümüz Mehtap Ulusoy, "Köpeği gördüğümde sokakta korku içinde bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Sahipleri köpeği satmak için Pet Shop'a bırakmış, köpek de buradan kaçmış. Son olarak sahiplerinin daha önce yemek yediği lokantanın önüne gelmiş. Anladığım kadarıyla evini, sahiplerini arıyordu. Ben de sahibini bularak vermek için yanıma aldım. Taksim Meydanda bir süre bekledim ancak kimseyi bulamadım. Sahibi ortalarda yoktu. Bunun üzerine yanıma alarak evime götürdüm. Eve gidince sahibine ulaşmak için hemen sosyal medya hesabımdan duyuru yaptım." dedi.

 

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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