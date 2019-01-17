‘Bant var mı’ diye ABD’yi arıyorlar
Belli grupların ABD’yi arayıp, kendisiyle ilgili ellerinde bant olup olmadığını sorduğunu belirten AK Parti Ankara büyükşehir belediye başkan adayı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bunlar hakikaten çok eski modeller. Bunların yapıldığı bir ortamda yaşıyoruz” dedi.
AK Parti Genel Merkezi’nde gazete ve televizyonların temsilcileriyle dün kahvaltıda bir araya gelen Özhaseki, özetle şunları söyledi:
AT PAZARLIĞI İÇİNDE OLMADIK
“(Cumhur ittifakı) Defalarca gerek Cumhurbaşkanımız gerekse Devlet Bahçeli Bey’in söylediği ve altını çizdiği gibi şu il sizin olsun, bu il de bizim olsun; afedersiniz at pazarlığı gibi bir pazarlık içinde asla olmadık. Bunu doğru bulmadığımız gibi seçmene de saygısızlık olarak görüyoruz. Yaptığımız toplantılar neticelendi. Yine de görüşüyoruz ve her yeri birebir takip ediyoruz. Özellikle Türkiye için büyük tehdit oluşturan bu iki grubun (FETÖ ve PKK) hiçbir yerde işbaşına gelmemesi için elimizden geleni yapacağız.
‘HASEKİ’NİN NE AÇIĞI VAR’ DİYE SORDULAR
(Muhalefetin anket açıklamaları) Partilerimiz ne yazık ki halen eski model işlerle uğraşmaya devam ediyor. Kendilerine has basın yayın organlarında anketler yayınladıklarını söylüyorlar. Bu anketlerde çok daha gerilerde olduğumuzu söylemeye çalışıyorlar. Kayseri’ye kadar ekip gönderdiler, orada kendilerine has yakın gazetecileri buldular, partilerine gittiler. ‘Haseki’nin ne açığı var, acele bize söyleyin nerelerden vurabiliriz’ dediler. Ben belli grupların Amerika’ya kadar arayıp, ‘Elinizde bant var mı, bir şey diyor musunuz, ses kaydı var mı’ diye aradıklarını biliyorum. Bunlar hakikaten çok eski modeller. Bunların yapıldığı bir ortamda yaşıyoruz.
BBP İLE ANLAŞMAK ÜZEREYİZ
(Büyük Birlik Partisi (BBP) ile ittifak görüşmesi) Büyük Birlik Partisi ile görüşüyoruz. Cumhur ittifakı içinde AK Parti ve MHP’nin yer aldığı gibi bizimle aynı düşünen Büyük Birlik Partisi’yle de yer almak istiyoruz. İrademizi Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Herhalde görüşmeler akşam sabah biter diye düşünüyorum.”
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