Banksy kimdir?
İngiltere sokaklarında gezen birçok kişinin yakından tanıdığı Banksy, duvarlara çizdiği graffitilerle isim yapmıştır. Banksy ise onun takma ismidir. Son zamanların en meşhur duvar ressamlarından birisi olan Banksy, birçok ünlü isim tarafından da yakından takip edilmektedir. İşte, tanımayanlar için Banksy kimdir sorusunun cevabı
Banksy günümüzün en meşhur duvar ressamlarından birisi olarak biliniyor. Grafiti sanatçısı, siyasi eylemci, film yönetmeni ve ressam Banksy, 1974 Bristol, Birleşik Krallık doğumludur.
Grafitilerinde siyasi otoriteyi yeren sokak sanatı ve devrimci söylemleri kara mizah ile birleştiren, eserleri bugüne dek dünyanın pekçok büyük kentinin sokaklarında, duvarlarında ve köprülerinin üzerinde yer bulan Banksy, kendine özgü “stencil” (şablonlu resim) tekniği ile tanınıyor.
Siyasi otoritenin grafitiyi vandalizm olarak tanımlamasına karşı çıkışı ile bilinen Banksy eserlerini kamuya açık yerlerde yapmayı tercih ediyor.
Banksy, 1990’ların başında serbest bir graffiti sanatçısı olarak sokaklara resimler yapmaya başlamıştır. Londra ve Bristol’de yapmış olduğu graffiti sanatı ile ilk kez dikkatleri üzerine çekmiştir. Genelde eserlerinde anti-savaş, anti-kapitalist ve anti-kuruluş gibi düşünceli görsel hale getirmesiyle ünlüdür. Her zaman krizin, çatışmanın ortasındaki insanların problemlerine dokunacak işler çıkaran, bir başka deyişle dünyanın kanayan yaralarına parmak basan bir tarzı olmuştur.
Londra’nın birçok duvarını süsleyen Banksy’nin en bilindik eserlerinden olan bu eser Kırmızı Balonlu Kız ismiyle anılmaktadır. Bu eser “Her zaman umut vardır!” anlamını taşımaktadır. Madonna, Justin Bieber gibi isimlerin de Banksy hayranı oldukları bilinmektedir. Hatta öyle ki Justin Bieber’in kolunda bu kırmızı balonlu kızın dövmesi bulunmaktadır.
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