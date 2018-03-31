BankayÄ± yaklaÅŸÄ±k 3 milyon lira dolandÄ±rdÄ±lar iddiasÄ±

Kamu bankasÄ±nÄ± "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" yÃ¶ntemiyle zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 ÅŸÃ¼pheli adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi Mali BÃ¼ro AmirliÄŸi ekiplerinin, bir bankanÄ±n "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" yÃ¶ntemiyle yaklaÅŸÄ±k 3 milyon lira zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2â€™si kadÄ±n 9 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Â Â Â Â Â

HÄ±rsÄ±z, uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± ve dilenci gibi kiÅŸilere, sahte belgelerle Ã§ektirdikleri krediden yÃ¼zde 40 pay verdikleri ileri sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±lar, Adana Adli TÄ±p Birimi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi.Â Â Â Â Â

Daha sonra adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler, adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.Â Â Â Â Â

SAHTE BELGELERLE KREDÄ° Ã‡EKTÄ°RDÄ°KLERÄ° KÄ°ÅžÄ° DOLANDIRMIÅžÂ Â Â Â Â

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmak, ruhsatsÄ±z silah bulundurmak ve uyuÅŸturucu kullanmaktan suÃ§ kaydÄ± bulunan Okan Hâ€™nin (35), kendisine sahte belgelerle ihtiyaÃ§ kredisi Ã§ektirdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len zanlÄ±larÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â Â Â Â Â

Okan H'nin, bankadan 25 bin liralÄ±k krediyi aldÄ±ktan sonra dÄ±ÅŸarÄ±da bekleyen ÅŸÃ¼phelilere, sistemdeki hata nedeniyle parayÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±n almayÄ± deneyeceÄŸini sÃ¶yleyerek kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Â Â Â Â Â

OLAYÂ Â Â Â Â

Adana ve Hatay'da 28 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen operasyonda kamu bankasÄ±nÄ± "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" yÃ¶ntemiyle yaklaÅŸÄ±k 3 milyon lira zarara uÄŸrattÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â

SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ve operasyondan bir sÃ¼re Ã¶nce iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lan banka gÃ¶revlisi H.Ä°'nin, hÄ±rsÄ±z, uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± ve dilenci gibi kiÅŸilere "takÄ±m elbise giydirerek" bankaya getirdiÄŸi ve sahte belgelerle kredi Ã§ektirdiÄŸi iddia edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â

H.Ä°'nin, bu yÃ¶ntemle 20-30 bin lira ihtiyaÃ§ kredisi Ã§ektirdiÄŸi 105 kiÅŸiye, kimseye bir ÅŸey sÃ¶ylememeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 40 pay verdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â Â Â Â

Sahte belgelerle kredi Ã§ektirilen 105 ÅŸÃ¼pheli de operasyon doÄŸrultusunda peyderpey gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â