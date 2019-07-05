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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alİ AKSOYER-Buse PEHLİVAN/DHA
05.07.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Bayrampaşa'da bankada dehşet anları! Yakalandı...

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BAYRAMPAŞA'da elindeki silahlı bir banka şubesine girerek soygun yapmaya çalışan ancak çalışanların alarm butonuna basması sonucu panikleyerek kaçan Taner A.(43)  polis tarafından bir gün sonra yakalandı. Soygun teşebbüsü sırasında bankada yaşanan panik,  güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi, Uluyol caddesi,'ndeki bir iş merkezine  Er İş Merkezinde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda bankaya müşteri gibi giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi elindeki poşetin içinden çıkardığı silahıyla soygun yapmaya çalıştı. Elindeki poşete banka personelinden para doldurmasını isteyen şüpheli, bir anda alarmın çalışması üzerine paniğe kapıldı. Elindeki silahla sağa sola koşan ve para almaya çalışan şüpheli, bir süre sonra bankadan çıkarak kaçtı. Soygun girişimi sırasında bankada yaşanan panik ise banka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soygun teşebbüsünün ardından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri kullanarak önce şüphelinin eşkali tespit edildi. Rami Kışla caddesi yönünde kaçtığı tespit edilen şüphelinin olay sırasında giydiği elbiseleri bir çöp konteynerine  attığı belirlendi. Şüpheli Taner A. olaydan bir gün sonra soygun teşebbüsünde kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin daha önce de  uyuşturucu madde kullanmak suçundan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşada bankada dehşet anları Yakalandı...

Bayrampaşada bankada dehşet anları Yakalandı...


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