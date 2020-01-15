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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım, panikleyip aşağı atladım

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Bankaya giren zanlı: Paraları bir türlü bulamadım, panikleyip aşağı atladım

Adana'da bir banka şubesine havalandırma penceresinden girdikten sonra alarm çalınca paniğe kapılarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan Hasan T. (33) tutuklandı. Hasan T. sorgusunda, "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi.

Olay, dün 04.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya havalandırma penceresinden giren hırsız, alarm çalınca paniğe kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, binanın etrafını sardı.

TESLİM OLDU

Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan Hasan T., kaçacak yerinin olmadığını fark edince yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da zemine atlayarak polise teslim oldu. Hasan T. ilk ifadesinde "Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım" dedi. Hasan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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