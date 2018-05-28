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    ‘Bankamatik memur’lara uyum

    Nuray BABACAN - ANKARA
    28.05.2018 - 22:20 | Son Güncelleme:

    İktidar Partisi, milletvekili listeleri ve seçim beyannamesi çalışmalarından sonra erken seçimin üçüncü ayağına geçiyor. TBMM’den alınan yetkiyle yapılacak KHK düzenlemeleriyle toplam 500 üst düzey bürokrat ve 3 bin ‘bankamatik memuru’nun kaderi değişecek.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin öngördüğü, seçimle gelip-gidecek üst düzey bürokratlar tek tek sıralanacak. Vali, büyükelçi ve genel müdür dahil üst düzey tüm bürokratların listesi yayınlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 500 kişi bulunurken ayrıca üst düzey olarak atanmış ancak ‘atıl’ duran 3 bin ‘bankamatik memuru’ ve merkez valisinin nerede ve nasıl kullanılacağı da belirlenecek. Uyum çalışmalarını yöneten AK Parti kurmayları, önümüzdeki bir ay içerisinde çıkartılacak KHK çalışmalarının çerçevesiyle ilgili şunları dile getirdiler:

    KURUMLAR KAPATILACAK

    “Genel müdür ve üstü, vali ve büyükelçinin daha etkin çalışacağı bir mekanizma kurulacak. Bu devlet idaresinin yeniden tasarlanması ve kodlanmasıdır. KHK ile bunları düzenleme imkânı var. Örneğin fonksiyonu bitmiş kurumlar var. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü gibi. Reform yapılmış bitmiş ama kurum duruyor. Atıl olan tüm kurumlar ve genel müdürlükler kapatılacak. 3 bin bankamatik memuru denilen üst düzey bürokrat var. Bunlara yeni işler getirilecek.”

    ÜÇ AYAKLI ÇALIŞMA

    AK Parti kurmayları, yetki kararnamesiyle yapılacak tüm düzenlemelerin, ‘Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı, bakanlıkların dizaynı ve yerel yönetimlerin yeni sisteme uydurulması’ gibi üç başlıkta hayata geçirileceğini ifade ettiler. Parti kurmayları, bunun dışında idari kademelerdeki tüm değişiklerin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağını dile getirdiler. Parti kurmayları, “Mevcut sistemde genel müdür atanması için kadro lazımsa Meclis’ten yasa çıkarmak gerekiyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak” dediler.

    EHLİYET VE LİYAKAT SÖZÜ

    AK Parti’nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesinde de “devletin yeniden yapılandırılmasına” ilişkin plan özetle şöyle tanımlanmıştı: “Yeni sistemle yürütmede karar alma süreçlerindeki çok başlılık ortadan kalkacak, daha etkin hızlı bir yönetim anlayış sergilenecek. Atamalarda bürokratik gecikmeler ortadan kaldırılacak. Görevde ehliyet ve liyakati ön plana çıkartılacak. Bürokraside yönetim kademeleri azaltılacak. ”

    Etiketler: gazetehaberleri , memur , gündem
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