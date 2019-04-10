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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 20:09, Son Güncelleme:

Bankaların mesai saatleri kaçta başlıyor/bitiyor? | İşte bankaların öğle tatili aralıkları

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Bankaların mesai saatleri kaçta başlıyor/bitiyor? | İşte bankaların öğle tatili aralıkları

Günlük finansal akış, para yatırma ve ödeme işlemleri, para transferi, hesap açma gibi ekonomiyi ilgilendiren birçok işlem için vatandaşlar bankalara giderek hizmet alabiliyor. Bununla beraber, internettte vatandaşlar da bankaların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ülkemizde bankaların çalışma saatleri kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte, sıkça merak edilen bankaların mesai saatleri ve öğle tatili aralıkları ile ilgili merak edilenler...

Tüm yurtta bulunan bankalar, genellikle 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Ancak bazı bankalar gişe sayısını düşürerek öğle arasında da müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. İşte, para akışıi yatırım, transfer işlemlerinin gerçekleştirildiği bankaların mesai saatleri aralıkları ve öğle tatilleri...

Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Bankalarda öğle arası ise 12:30-13:30 arasında değişebilmektedir.

BANKALAR HAVAALANLARINDA 24 SAAT AÇIK

Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı avmlerde bulunan bankalar ise avmlerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.

BAZI BANKALAR AVM'LERDE DE AÇIK

Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak avm ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.

 

 

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