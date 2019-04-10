Bankaların mesai saatleri kaçta başlıyor/bitiyor? | İşte bankaların öğle tatili aralıkları
Günlük finansal akış, para yatırma ve ödeme işlemleri, para transferi, hesap açma gibi ekonomiyi ilgilendiren birçok işlem için vatandaşlar bankalara giderek hizmet alabiliyor. Bununla beraber, internettte vatandaşlar da bankaların çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ülkemizde bankaların çalışma saatleri kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte, sıkça merak edilen bankaların mesai saatleri ve öğle tatili aralıkları ile ilgili merak edilenler...
Tüm yurtta bulunan bankalar, genellikle 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Ancak bazı bankalar gişe sayısını düşürerek öğle arasında da müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. İşte, para akışıi yatırım, transfer işlemlerinin gerçekleştirildiği bankaların mesai saatleri aralıkları ve öğle tatilleri...
Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Bankalarda öğle arası ise 12:30-13:30 arasında değişebilmektedir.
BANKALAR HAVAALANLARINDA 24 SAAT AÇIK
Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı avmlerde bulunan bankalar ise avmlerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.
BAZI BANKALAR AVM'LERDE DE AÇIK
Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak avm ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.
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