Bankaların çalışma saatleri - Bankalar saat kaçta açılır?
Değişen ekonomik şartlar ve gelir-gider ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması, eskiden bu kadar yaygın olmayan bankaların şuan küçük köylerde bile bulunmasını sağlamıştır. Bu nedenle bankalarla ilgili en çok merak edilen şey ise çalışma saatleri oluyor. Bütün iş yerlerinde olduğu gibi bankalarında belirli çalışma saatleri vardır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Hatta aynı bankanın şubelerinde bile bu farklılıkları görebiliriz. Bunun sebebi iklim ve bölge şartlarının ülke genelinde farklılık göstermesi ve bankalarında müşterilerini mağdur etmek istememesidir.
Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Öğle arasını ise 13:30-13:30 arasında yaparlar. Ancak bazı bankalar gişe sayısını düşürerek öğle arasında da müşterilerine hizmet verir.
Bankaların 17:00’da kapanması o saatte işlemlerine son vereceği anlamına gelmez. Bu konu da çoğu müşterinin merak ettikleri arasındadır. Bankalar kapanış saatlerinde yeni müşteri alımını durdurur ancak içeride bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Bankaların ATM’leri ise 24 saat hzimet vermektedir.
Havaalanında 24 Saat Açık
Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı avmlerde bulunan bankalar ise avmlerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.
Çalışma Günleri
Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak avm ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.
Çalışma saatleri
A Bank
09:00-17:00
Akbank
09:00-17:30
Albaraka
09:00-17:30
Anadolubank
09:00-17:00
Bank Asya
09:00-17:30
Burgan Bank
09:00-17:00
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