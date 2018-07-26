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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Bankaların çalışma saatleri - Bankalar saat kaçta açılır?

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Bankaların çalışma saatleri - Bankalar saat kaçta açılır?

Değişen ekonomik şartlar ve gelir-gider ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması, eskiden bu kadar yaygın olmayan bankaların şuan küçük köylerde bile bulunmasını sağlamıştır. Bu nedenle bankalarla ilgili en çok merak edilen şey ise çalışma saatleri oluyor. Bütün iş yerlerinde olduğu gibi bankalarında belirli çalışma saatleri vardır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Hatta aynı bankanın şubelerinde bile bu farklılıkları görebiliriz. Bunun sebebi iklim ve bölge şartlarının ülke genelinde farklılık göstermesi ve bankalarında müşterilerini mağdur etmek istememesidir.

Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Öğle arasını ise 13:30-13:30 arasında yaparlar. Ancak bazı bankalar gişe sayısını düşürerek öğle arasında da müşterilerine hizmet verir.

Bankaların 17:00’da kapanması o saatte işlemlerine son vereceği anlamına gelmez. Bu konu da çoğu müşterinin merak ettikleri arasındadır. Bankalar kapanış saatlerinde yeni müşteri alımını durdurur ancak içeride bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam eder.  Bankaların ATM’leri ise 24 saat hzimet vermektedir.

Havaalanında 24 Saat Açık

Bankacılık hizmetleri Atatürk Havaalanında 24 saat gerçekleştirilirken, Sabiha Gökçen Havaalanında ise 08:00-18:30 arasında gerçekleştirilmektedir. Bazı avmlerde bulunan bankalar ise avmlerinde açılış saati olan 10:00 itibariyle hizmet vermektedir.

Çalışma Günleri

Bankalar resmi tatil ve bayram tatilleri haricinde hafta içi her gün açıktır. Hafta sonu bankalar genellikle kapalıdır. Ancak avm ve havalimanlarında işlem yapılabilmesi için bazen açık şubeler vardır.

Çalışma saatleri

A Bank

09:00-17:00

Akbank

09:00-17:30

Albaraka

09:00-17:30

Anadolubank

09:00-17:00

Bank Asya

09:00-17:30

Burgan Bank

09:00-17:00

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