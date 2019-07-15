Bankalar ve PTT bugün açık mı? EFT ne zaman hesaba geçer?
Banka ve PTT işlemleri için pazartesi gününü bekleyen vatandaşların kafasında soru işareti var. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle pek çok kamu kurum ve kuruluşu 1 günlük tatil yapıyor. Banka ve PTT'lerin kapısından dönmek istemeyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Bankalar bugün açık mı? Bankalar ve PTT'lerde işlem yapılıyor mu?
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde gündeme gelen konulardan biri de kurum ve kuruluşların mesaisi oldu. Özellikle pek çok işlemin yapıldığı bankalar ve PTT'lerin durumu merak konusu oldu. Peki, bankalar ve PTT bugün açık mı? EFT ne zaman hesaba geçer?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle resmi kurumlar çalışmıyor olacak. Bununla birlikte, banklar da yurt genelinde 15 Temmuz 2019 tarihinde kapalı olacak. Her resmi tatil olduğu gibi 15 Temmuz tarihinde yapılan EFT'ler ve ödemeler ertesi gün hesaplara yansıyacak.
15 Temmuz'un resmi tatil olması, TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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