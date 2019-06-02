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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
02.06.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Bankalar pazartesi (arefe) günü ve bayramda açık mı?

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Bankalar pazartesi (arefe) günü ve bayramda açık mı?

Yarın (Pazartesi) günü bankalar açık mı sorusu, arefe günü veya bayram günlerinde bankacılık işlemi bulunan birçok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. EFT göndermek ya da para yatırma-çekme işlemi gerçekleştirecek olan birçok kişi, bankalar arefe günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, pazartesi günü ve bayram boyunca bankalar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Arefe gününün pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla bankalar bayramda açık mı sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, arefe günü ve bayramda bankalar açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BANKALAR 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE NASIL ÇALIŞACAK?

Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı için çalışma takvimleri de buna göre işleyecek. Dolayısıyla 9 günlük bayram tatili bankalar için geçerli olmayacak. İşte, o tatil takvimi

1 Haziran Cumartesi günü başlayan resmi tatil 9 Haziran tarihinde sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;

1 Haziran 2019 CumartesiHafta sonu tatili
2 Haziran 2019 Pazar Hafta sonu tatili
3 Haziran 2019 PazartesiArefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)
4 Haziran 2019 SalıRamazan Bayramı 1. Gün: Kapalı
5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı
6 Haziran 2019 PerşembeRamazan Bayramı 3. Gün: Kapalı
7 Haziran 2019 CumaBankalar açık olacak
8 Haziran 2019 CumartesiHafta sonu tatili
9 Haziran 2019 PazarHafta sonu tatili 

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. 

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2019, Salı 
 Yeni Yıl Tatili
23 Nisan 2019, Salı 
 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2019, Çarşamba 
 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2019, Pazar 
 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
3 Haziran 2019, Pazartesi 
 Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
4-5-6 Haziran 2019, Salı-Çarşamba-Perşembe 
 Ramazan Bayramı
15 Temmuz 2019, Pazartesi 
 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
10 Ağustos 2019, Cumartesi 
 Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
11-12-13-14 Ağustos 2019, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba 
 Kurban Bayramı
30 Ağustos 2019, Cuma 
 Zafer Bayramı
28 Ekim 2019, Pazartesi 
 Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2019, Salı 
 Cumhuriyet Bayramı
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