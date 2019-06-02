Bankalar pazartesi (arefe) günü ve bayramda açık mı?
Yarın (Pazartesi) günü bankalar açık mı sorusu, arefe günü veya bayram günlerinde bankacılık işlemi bulunan birçok vatandaşın araştırdığı husus olmaya başladı. EFT göndermek ya da para yatırma-çekme işlemi gerçekleştirecek olan birçok kişi, bankalar arefe günü açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, pazartesi günü ve bayram boyunca bankalar açık mı olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Arefe gününün pazartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla bankalar bayramda açık mı sorusunu yönelten vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, arefe günü ve bayramda bankalar açık mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
BANKALAR 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE NASIL ÇALIŞACAK?
Bankalar Borsa İstanbul ile bağlantılı çalıştığı için çalışma takvimleri de buna göre işleyecek. Dolayısıyla 9 günlük bayram tatili bankalar için geçerli olmayacak. İşte, o tatil takvimi
1 Haziran Cumartesi günü başlayan resmi tatil 9 Haziran tarihinde sona erecek. Ancak bankalarda tatil biraz daha farklı işleyecek. Bankalar;
|1 Haziran 2019 Cumartesi
|Hafta sonu tatili
|2 Haziran 2019 Pazar
|Hafta sonu tatili
|3 Haziran 2019 Pazartesi
|Arefe: Yarım Gün (Bankalar yarım gün açık)
|4 Haziran 2019 Salı
|Ramazan Bayramı 1. Gün: Kapalı
|5 Haziran 2019 Çarşamba
|Ramazan Bayramı 2. Gün: Kapalı
|6 Haziran 2019 Perşembe
|Ramazan Bayramı 3. Gün: Kapalı
|7 Haziran 2019 Cuma
|Bankalar açık olacak
|8 Haziran 2019 Cumartesi
|Hafta sonu tatili
|9 Haziran 2019 Pazar
|Hafta sonu tatili
Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 7 Haziran Cuma günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ
|1 Ocak 2019, Salı
|Yeni Yıl Tatili
|23 Nisan 2019, Salı
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs 2019, Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs 2019, Pazar
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|3 Haziran 2019, Pazartesi
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|4-5-6 Haziran 2019, Salı-Çarşamba-Perşembe
|Ramazan Bayramı
|15 Temmuz 2019, Pazartesi
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|10 Ağustos 2019, Cumartesi
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|11-12-13-14 Ağustos 2019, Pazar-Pazartesi-Salı-Çarşamba
|Kurban Bayramı
|30 Ağustos 2019, Cuma
|Zafer Bayramı
|28 Ekim 2019, Pazartesi
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|29 Ekim 2019, Salı
|Cumhuriyet Bayramı
Yorumları Göster
Yorumları Gizle