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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 08:18, Son Güncelleme:

Bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?

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Bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?

Ramazan Bayramı sona erdi ancak resmi kurum ve kuruluşların tatili devam ediyor. Tatil nedeniyle EFT, havale ve borç ödeme gibi işlemlerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?

Ramazan Bayramı tatilinin son günlerini yaşayan vatandaşların gündemindeki konuların başında bankaların mesaisi var. Bankaların Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran arefe günü öğleden sonra başladı ve 4-5-6 Haziran tarihlerinde de devam etti.  Ancak resmi tatilin bu yıl 9 gün olarak belirlenmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Yurda dönüş yapan veya bayram planlarını bitiren vatandaşlar, banka işlemlerini gerçekleştirmek için "Bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?" sorularına yanıt arıyor. 

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

3 Haziran Pazartesi öğleden sonra ve bayramın ilk üç günü tatile giren bankalar 7 Haziran Cuma günü yeniden çalışmaya başlayacak. EFT işlemleri de olağan şekilde 7 Haziran Cuma günü yapılabilecek, 3 Haziran'da öğleden sonra yapılan işlemler bugün hesaplara yansıyacak. 

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