Bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?
Ramazan Bayramı sona erdi ancak resmi kurum ve kuruluşların tatili devam ediyor. Tatil nedeniyle EFT, havale ve borç ödeme gibi işlemlerini ertelemek zorunda kalan vatandaşlar, bankaların çalışma durumunu araştırıyor. Peki, bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?
Ramazan Bayramı tatilinin son günlerini yaşayan vatandaşların gündemindeki konuların başında bankaların mesaisi var. Bankaların Ramazan Bayramı tatili 3 Haziran arefe günü öğleden sonra başladı ve 4-5-6 Haziran tarihlerinde de devam etti. Ancak resmi tatilin bu yıl 9 gün olarak belirlenmesi kafalarda soru işareti bıraktı. Yurda dönüş yapan veya bayram planlarını bitiren vatandaşlar, banka işlemlerini gerçekleştirmek için "Bankalar ne zaman açılıyor? EFT ve ödemeler bugün yapılabilir mi?" sorularına yanıt arıyor.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
3 Haziran Pazartesi öğleden sonra ve bayramın ilk üç günü tatile giren bankalar 7 Haziran Cuma günü yeniden çalışmaya başlayacak. EFT işlemleri de olağan şekilde 7 Haziran Cuma günü yapılabilecek, 3 Haziran'da öğleden sonra yapılan işlemler bugün hesaplara yansıyacak.
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