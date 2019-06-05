Bankalar ne zaman açılıyor?
Arefe günü itibariyle yarım gün tatil olan bankaların çalışma takvimi merak konusu oldu. EFT, havale ve kredi gibi işlemlerini ertelemek durumunda kalan vatandaşlar, bankaların mesai yapacağı tarihi araştırıyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak?
Bu yıl 9 gün yapılmasına karar verilen Ramazan Bayramı tatili devam ediyor. Bu nedenle birçok devlet kurum ve kuruluşu kapalı. Bunlardan biri de bankalar. Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Bankalar ne zaman mesai yapacak?
Bankalar 7 Haziran Cuma günü yeniden mesaiye başlayacak. Masaüstü ve mobil üzerinden yapılan EFT işlemleri, 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar yapıldı. Öğleden sonraki EFT işlemleri 7 Haziran Cuma gününe kaldı.
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