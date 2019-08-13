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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Bankalar ne zaman açılacak? EFT ne zaman hesaba geçer?

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Bankalar ne zaman açılacak? EFT ne zaman hesaba geçer?

Kurban Bayramı nedeniyle bankalar resmi tatil yapıyor. EFT, havale, borç ödeme gibi işlemlerini erteleyen vatandaşlar bankaların mesai takvimini merak ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başladı. Peki, bankalar ne zaman açılacak? EFT ne zaman hesaba geçer?

Kurban Bayramı tatilinin son saatlerini yaşayan vatandaşların ana gündem konularından biri de bankaların durumu oldu. Kurban Bayramı’nın bu yıl hafta sonuyla birleşmesi ve son iki gününün açıkta kalması kafalarda soru işareti bıraktı. Takvime göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma günleri resmi olarak tatil ilan edilmedi. Yurda dönüş yapan veya bayram planlarını bitiren vatandaşlar, banka işlemlerini gerçekleştirmek için "Bankalar ne zaman açılıyor?” sorusuna yanıt arıyor.

MESAİ TAKVİMİ

Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;

11 Ağustos PazarKurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
12 Ağustos PazartesiKurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
13 Ağustos SalıKurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
14 Ağustos ÇarşambaKurban Bayramı 4. Gün: Kapalı

Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek. Bayram tatili sürecinde yapılan EFT işlemleri perşembe günü hesaplara yansıyacak.

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