Bankalar ne zaman açılacak? EFT ne zaman hesaba geçer?
Kurban Bayramı nedeniyle bankalar resmi tatil yapıyor. EFT, havale, borç ödeme gibi işlemlerini erteleyen vatandaşlar bankaların mesai takvimini merak ediyor. Bu yıl Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başladı. Peki, bankalar ne zaman açılacak? EFT ne zaman hesaba geçer?
Kurban Bayramı tatilinin son saatlerini yaşayan vatandaşların ana gündem konularından biri de bankaların durumu oldu. Kurban Bayramı’nın bu yıl hafta sonuyla birleşmesi ve son iki gününün açıkta kalması kafalarda soru işareti bıraktı. Takvime göre, Kurban Bayramı tatilinin son günü 14 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Perşembe ve cuma günleri resmi olarak tatil ilan edilmedi. Yurda dönüş yapan veya bayram planlarını bitiren vatandaşlar, banka işlemlerini gerçekleştirmek için "Bankalar ne zaman açılıyor?” sorusuna yanıt arıyor.
MESAİ TAKVİMİ
Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;
|11 Ağustos Pazar
|Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
|12 Ağustos Pazartesi
|Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
|13 Ağustos Salı
|Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
|14 Ağustos Çarşamba
|Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı
Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek. Bayram tatili sürecinde yapılan EFT işlemleri perşembe günü hesaplara yansıyacak.
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