Bankalar bugün ve yarın açık mı? Banka açılış ve kapanış saatleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesai durumu ve çalışma saatleri oldu. EFT, havale ve ödeme gibi işlemlerini geciktirmek istemeyen vatandaşlar, bankaların 28-29 Ekim tarihlerinde çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, bankalar bugün ve yarın açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıl dönümü Salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin 1,5 gün olması nedeniyle pek çok devlet kurumu hizmet veremeyecek. Peki, bankalar bugün ve yarın açık mı? Banka açılış ve kapanış saatleri...
Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin 1,5 gün olması nedeniyle pek çok kurum gibi bankalar da 28 Ekim 2019 pazartesi günü yani bugün öğleden itibaren işlen yapmayacak. Bankalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise tam gün kapalı olacak. Havale ve EFT işlemleri 30 Ekim tarihinde hesaplara yansıyacak.
BANKALARIN AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ
Genel olarak baktığımızda bankalar 09:00’da açılırken 17:00-17:30 saatlerinden birinde de kapanmaktadır. Öğle arasını ise 12:30-13:30 arasında yaparlar. Ancak bazı bankalar gişe sayısını düşürerek öğle arasında da müşterilerine hizmet verir.
Bankaların 17:00’da kapanması o saatte işlemlerine son vereceği anlamına gelmez. Bu konu da çoğu müşterinin merak ettikleri arasındadır. Bankalar kapanış saatlerinde yeni müşteri alımını durdurur ancak içeride bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Bankaların ATM’leri ise 24 saat hzimet vermektedir.
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