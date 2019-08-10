Bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu? Banka mesai saatleri
Bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu sorusu bayram öncesi birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bankaların bayram tatilinde çalışıp çalışmama durumuna göre para gönderimi, alımı işlemlerini tamamlayacak olan vatandaşlar, banka çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, bankalar bayram tatilinde çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
Kurban Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanmaya başlandı. Kurban Bayramı'nı idrak eden vatandaşlar, bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? İşte, bankaların mesai saatleri ile ilgili bilgiler.
Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;
|11 Ağustos Pazar
|Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
|12 Ağustos Pazartesi
|Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
|13 Ağustos Salı
|Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
|14 Ağustos Çarşamba
|Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı
Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.
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