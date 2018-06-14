Bankalar bayramda açık olacak mı? 15 Haziran'da bankalar çalışıyor mu? İşte çalışma programı
Bayramın ilk günü bankalar açık mı sorusu, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Bayramda bankalar açık mı sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, buna göre yapacakları işlemlere yön verecek. Peki, özel ve kamu bankaları 15 Haziran Cuma bayramın ilk günü açık mı olacak? İşte, o konu ve bayramın ilk günü AVM'lerin kapalı olmasına dair detaylı bilgiler
Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı bankalar arefe günü ve bayramda açık mı sorusu, günün araştırılan konusu oldu. Arefe günü ve bayramda bankalar çalışıyor mu sorusuna göre işlemlerini planlayacak olan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylara kilitlendi. Peki, bankalar bugün ve bayramda çalışıyor mu? işte o konunun detayları
BANKALAR AÇIK MI?
14 Haziran arefe günü yarım günlük çalışma sistemi ile işleyecek. Bankalar ve idari kuruluşlar saat 12'ye kadar açık olacak. Bayramın birinci günü ise bankalar hizmet vermeyecek. Alışveriş Merkezi (AVM) içlerinde hizmet veren bankaların ise çalışma saatlerinin aynı şekilde hizmet vereceği biliniyor. Antalya’daki AVM’ler bayramın ilk günü kapalı
ANTALYA'DA AVM'LER KAPALI OLACAK
Turizm kenti Antalya’da Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kentteki AVM’ler kapalı olacak.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB), dün Antalya Valiliği’ne başvurarak kentteki AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci günü ile her yıl 1 Ocak günü kapalı olması yönünde talepte bulundu. Esnafın da yoğun talebinin ardından Antalya Valiliği, AVM’lerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü ile 1 Ocak günü kapalı tutulması kararı aldı.
AVM’LERE TEBLİĞ EDİLDİ
Antalya Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 13’üncü maddesi kapsamında aldığı karar, Vali Münir Karaloğlu’nun imzasıyla kentteki tüm AVM’lere tebliğ edildi. Buna göre kentteki AVM’ler bayramlarda 10.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.
KARARA UYMAYANLARA PARA CEZASI
AVM’lere tebliğ edilen kararda, "Alışveriş merkezleri Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü ile her yıl 1 Ocak gününde kapalı olacaktır. Açılış ve kapanış saatleri konusunda gerekli denetimler Ticaret İl Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılacaktır. Belirlenen çalışma saatlerine uymayan alışveriş merkezleri hakkında 6585 sayılı kanunun hükümleri çerçevesinde idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
BAŞKAN ÇETİN: AVM’LERDEN TALEP GELDİ
ATSO Başkanı Davut Çetin, kararın esnafa hayırlı olmasını diledi. AVM’lerde hizmet veren işletme sahiplerinden bayramların birinci gününün tatil olmasıyla ilgili talep geldiğini kaydeden Başkan Çetin, "Biz de bu talep üzerine başvuruda bulunduk. Vali Münir Karaloğlu da onayladı. Çalışanların bayramı biraz olsun yaşaması açısından önemli bir karar. Bizim üyelerimizin de bir gün tatil yapabilmesi için böyle bir karara başvurduk. AVM’ler bayramda bir gün kapalı olunca, esnafımızın da kazancı artacaktır. Bu anlamda çok faydası olacak" dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise Vali Münir Karaloğlu’ndan bayramın birinci günü Antalya’daki tüm AVM’lerin kapatılması konusunda dün yazılı talepte bulunduklarını belirtti. Aynı zamanda AVM açılış saatlerinin 10.00- 22.00 arasında olmasını da talep ettiklerini ifade eden Başkan Dere, "Valimiz bu kararı olumlu buldu. Bugün de onaylandı. Esnafımız biraz olsun nefes alacak" diye konuştu. Başkan Dere, AVM’lerdeki işletmelerde çalışan pek çok kişinin kendilerini arayarak karar için teşekkür ettiğini söyledi.
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