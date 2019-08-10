Bankalar arife günü açık mı?
Kurban Bayramı heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanmaya başlandı. Bugün arife gününü idrak eden vatandaşlar, bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Gün içinde bankacılık işlemleri olan vatandaşlar, konuya ilişkin bilgi almak adına internetten araştırma yapıyor. Peki, bankalar arefe günü açık mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken, arife gününde bankalar açık mı sorusu, araştırılan hususlar arasında yer alıyor. İşte, arife günü bankaların açık olup olmadığına göre hareket edecek olan vatandaşlar için detaylı bilgiler...
Ramazan ya da Kurban Bayramı'nın arife günü hafta içine denk geldiği takdirde bankalar yarım gün çalışmaktaydı. Ancak bu Kurban Bayramı'nda arife cumartesi gününe denk geldiği için bugün bankalarda işlem yapılamayacak. Banka işlemi olan vatandaşlar, 15 Ağustos Perşembe gününü beklemeli.
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