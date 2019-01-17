Bankacının burun kâbusu! 7 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da bir hastanede iki kere burun ameliyatı geçiren bankacı Serap Ş., 7 yıl sonra burnu aşağı doğru eğilmeye başlayınca hastaneye dava açtı.
İstanbul Küçükçekmece'de bankacı Serap Ş., 2011'de bir hastanede iki defa burun ameliyatı oldu. Burnu, 7 yıl sonra aşağıya doğru eğildi. Burnundaki tüm kıkırdakların alındığını öğrenen ve eşi Bülent Ş.'yle birlikte psikolojik travma yaşadıklarını vurgulayan kadın, doktor Tamer K. ve hastaneye dava açtı. 40 bin lira tazminat istedi. (TAKVİM)
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