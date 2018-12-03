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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.12.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Bankacı eşini öldürüp doğradı! Kan donduran detaylar

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Bankacı eşini öldürüp doğradı! Kan donduran detaylar

Mersin'de lojistik firmasında çalışan Mustafa E.'nin, boşanma aşamasındaki bankacı eşi Cemile E.'yi öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırmasıyla ilgili yeni detaylar şok etti. Tutuklanan zanlının eşini öldürüp, parçaladıktan sonra bir gece kullanmadıkları bir odada muhafaza ettiği, oğlunu da okuldan alıp eve getirerek birlikte orada kaldıkları ortaya çıktı.

Kayıp ihbarıyla ortaya çıkan cinayetin ardından kardeşinin öldürülmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulunan ağabey Cem Aslan, kardeşi Cemile’nin 8 yıldır evli olduğunu ve 6 yaşında bir çocukları bulunduğunu söyledi. Cinayetin kurgulanarak ve hazırlanarak işlendiğini ileri süren Aslan, “Planlayarak ve derleyerek işlediği zaten ifadelerde net olarak ortaya çıkmıştır. Cinayet olduktan 1 gün sonra zanlı, oğlunu okuldan alıp karakola geçerek, eşinin evden çıktığını, bir daha da eve gelmediğine dair beyanda bulunup kayıp ilanı veriyor. Eşimi de arayıp, Cemile’nin eve gelmediğini ve kayıp müracaatı için karakolda olduğunu söylemiş. Eşim de beni aradı durumu bildirdi, ben de eşimi alıp karakola gittik. Gelirken durumdan da şüphelendim zaten. Bu sırada zanlı ile eşim de dışarıda sohbet ediyordu. Eşim bir ara yanıma geldi ve bana ‘Mustafa ile sohbet ediyordum. Dün gece nasıl rahat uyudun mu diye sordum. Kendisi de bana hiç uyumadığını, sabaha kadar evde temizlik yaptığını söyledi' dedi. Ben neyi yıkadığını sorduğumda, 'yolluklarla, battaniyeleri yıkamış' cevabını verdiğini öğrenince karakoldaki grup amirine durumu bildirdim. Bu sırada tamamen cinayet şüphesi oluştu ve cinayet büro amirliği çalışmalara başladı. Bunun üzerine savcılığın izniyle zaten evde arama yapıldı. İncelemede yıkanan yolluklar ile battaniyeler kimyasala direk tepki verdi. Bunun üzerine arkadaşların yoğun çalışmasıyla zanlıya cinayeti itiraf ettirdiler” diye konuştu.

Bankacı eşini öldürüp doğradı! Kan donduran detaylar
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"BOŞANMA NEDENLERİ ZANLININ BİTMEYEN BORÇLARIDIR"

Zanlının yüklü miktarda borç içinde olduğunu söyleyen Aslan, “Cinayetin nedeni bazı basın yayın organlarında yer aldığı gibi aldatma kesinlikle değildir. Bu yapılan incelemede ortaya çıkmıştır. Boşanma nedenleri evlendikleri ilk günden beri süregelen zanlının bitmeyen borçlarıdır. Şimdi bildiğim kadarıyla maaşı üzerinde 3 adet haciz, ödenmeyen 1 yıllık ev kirası ve kız kardeşime kullandırmış olduğu 2 adet de kredi var. Bunların hiçbiri sorun da değil. Bir şekilde borçlar ödenir ama bu işin diğer boyutunda eve tefecilerin gelmesi yatıyor. Tefeciler eve gelerek kız kardeşimi, çocuk üzerinden tehdit ediyorlardı. Biz bundan dolayı zanlının kendisiyle birçok kez görüştük. O zaman da 'ağabey borçlarımı ödüyorum, tefeciyi hallettim' gibi ifadeler söylüyordu. Ancak bundan yaklaşık 4 ay önce yine kapıya tefeciler geliyor. Kız kardeşim de eşiyle görüşüyor ve artık boşanmak istediğini beyan ediyor. Borçların dışında boşanmadaki bir diğer husus da ikili arasındaki kültürel farklılıktır” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN PARÇALAR ŞU ANDA BULUNDU"

Cinayet günü zanlının öğlen saatlerinde kardeşini aradığını vurgulayan Aslan, “'Hayatım eve bir iki dakika geç gel sana sürprizim var’ diyor. Kardeşim de bir süre sonra eve gidiyor. Zanlı ifadesinde, ‘eşim eve geldiğinde kendisini öpmek istedim, tepki verdi, beni itti. Ben de kendisine bir hediyem olduğunu, arkasını dönerse aldığı kolyeyi takacağımı söyledim' diyor. Kardeşim de ‘bu saatten sonra senin hediyene ihtiyacım yok, öyle bir şey de söz konusu olamaz’ diyerek arkasını dönüp koridora gidiyor. Koridorda zanlı arkadan gelerek kardeşimin boğazını kesiyor. Daha sonra da zanlı hızını alamıyor ve parçalıyor. Bir gece evde muhafaza ettikten sonra da ertesi gün dönem dönem mezarlığa giderek, kardeşimin kafasını annemin mezarına, diğer parçaları da 2 ayrı mezara defnediyor. Bütün parçalar şu anda bulundu. Eksik bir şey yok. Gereken yapıldı” şeklinde konuştu.

ÇOCUK CESEDİN OLDUĞU EVDE BİR GECE GEÇİRMİŞ

Cinayet saatinde çocuğun okulda olduğunu kaydeden Aslan, “Cinayetin ardından okula gidip çocuğu alıyor ama eve önce hiç çıkartmıyor. Akşam saat 20.00’ye kadar komşusunun yanında oturuyor. Bir ara komşusuna ‘ben çamaşır yıkamıştım, bir eve çıkıp onları serip geleyim’ diyor. Bir 15-20 dakikalığına eve çıkıyor sonra aşağı inip çocuğu alıyor, yukarı çıkartıyor. Çocuk annesini sorduğunda ‘oğlum annen bizi bırakıp kaçtı gitti' diyor. Ancak o sırada kullanmadıkları bir küçük odaya kardeşimin naaşını koymuş, orada muhafaza etmiş. Oraya taşıdıkları battaniyeler ve yollukları da makinede yıkıyor. Çocuk o gün bir şey fark etmiyor ve halen de olayı bilmiyor. Çocuk hiçbir şekilde bu olaydan etkilenmemiş, görmemiş, haberi de yok. Evlilik yıl dönümünde cinayet olmuş gibi de söylendi ama o gün resmiyette evlilik yıl dönümleri değil. Benim bildiğim kadarıyla kendi aralarında belirlemiş oldukları bir tarih. Çünkü telefondaki ifadesinde de hayatım bugün evlilik yıl dönümü, sana sürprizim var diyor. Ancak resmi olarak evlilik yıl dönümleri değil” dedi.

 

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