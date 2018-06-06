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    Bankacı çiftin boşanma davasında çarpıcı karar

    Hürriyet Haber
    06.06.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Bakırköy Aile Mahkemesi, anlaşmalı olarak boşanmak isteyen bankacı çiftin davasında önemli bir karar verdi. Mahkeme, tek celsede çiftin boşanmasına karar verirken, çocuğun velayetini ise, eşlerden biri yerine ikisine de verdi. Mahkemenin verdiği ortak velayet kararı, Türkiye’de bugüne kadar bu yönde verilen ikinci karar oldu.

    14 YIL ÖNCE EVLENDİLERBankacı çiftin boşanma davasında çarpıcı karar

    HER ikisi de bankacı olan K. I. (55) ve D. F. I. Çifti 14 yıl önce evlendi. Çiftin, evlenmelerinden bir yıl sonra bir çocukları oldu. Ancak çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık yaşanmaya başlandı. I. çifti anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

    MAL TALEBİNDE BULUNMADI
    D. F. I. geçen 2 Mart günü Bakırköy 8. Aile Mahkemesinde dava açtı. Davacı kadın, dilekçesinde eşinden herhangi bir mal talebinde bulunmadığını belirtti. Dilekçede, çiftin çocukları için ortak velayet talebinde bulunuldu. Davacı kadın ayrıca, eşinin soyadını ise kullanmaya devam etmek istediğini belirtti.

    ORTAK VELAYET KARARI
    Mahkeme, sunulan boşanma protokolünün her ikisinin de kabul etmesi ile kararını verdi. Mahkeme, çifti anlaşmalı olarak boşadı. Mahkeme ayrıca, çocuğun velayetinin taraflarca ortak kullanılmasına karar verdi.

    KANUNDA YOK
    Türk Medeni Kanunu’nda, ortak velayet söz konusu değil. Boşanma davalarında, çocuk veya çocukların velayeti eşlerden birine ait oluyor.

    İKİNCİ KARAR
    Davacı D. F. I.’nın avukatı M. Benan Ülgen, “Ortak velayet kararı Türkiye’de yok denecek kadar az. Daha önce İstanbul dışında böyle bir karar verildiğini tespit ettik. Bugün çıkan bu karar ise ikincisi oluyor. Ayrılmak isteyen çiftlerin ortak velayet taleplerinde sıklık bulunuyor. Velayet konusu kamu düzeni ile ilgili olduğu için mahkemeler bu konuda taleplere bağlı değil. Ancak ortak velayetin, çocuğun psikolojisi için daha olumlu sonuçlar getireceği düşünülüyor” dedi.

     

    Etiketler: Bakırköy Aile Mahkemesi , Av. Benan Ülgen
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