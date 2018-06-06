Bankacı çiftin boşanma davasında çarpıcı karar

14 YIL ÖNCE EVLENDİLER



HER ikisi de bankacı olan K. I. (55) ve D. F. I. Çifti 14 yıl önce evlendi. Çiftin, evlenmelerinden bir yıl sonra bir çocukları oldu. Ancak çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık yaşanmaya başlandı. I. çifti anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

MAL TALEBİNDE BULUNMADI

D. F. I. geçen 2 Mart günü Bakırköy 8. Aile Mahkemesinde dava açtı. Davacı kadın, dilekçesinde eşinden herhangi bir mal talebinde bulunmadığını belirtti. Dilekçede, çiftin çocukları için ortak velayet talebinde bulunuldu. Davacı kadın ayrıca, eşinin soyadını ise kullanmaya devam etmek istediğini belirtti.

ORTAK VELAYET KARARI

Mahkeme, sunulan boşanma protokolünün her ikisinin de kabul etmesi ile kararını verdi. Mahkeme, çifti anlaşmalı olarak boşadı. Mahkeme ayrıca, çocuğun velayetinin taraflarca ortak kullanılmasına karar verdi.

KANUNDA YOK

Türk Medeni Kanunu’nda, ortak velayet söz konusu değil. Boşanma davalarında, çocuk veya çocukların velayeti eşlerden birine ait oluyor.

İKİNCİ KARAR

Davacı D. F. I.’nın avukatı M. Benan Ülgen, “Ortak velayet kararı Türkiye’de yok denecek kadar az. Daha önce İstanbul dışında böyle bir karar verildiğini tespit ettik. Bugün çıkan bu karar ise ikincisi oluyor. Ayrılmak isteyen çiftlerin ortak velayet taleplerinde sıklık bulunuyor. Velayet konusu kamu düzeni ile ilgili olduğu için mahkemeler bu konuda taleplere bağlı değil. Ancak ortak velayetin, çocuğun psikolojisi için daha olumlu sonuçlar getireceği düşünülüyor” dedi.