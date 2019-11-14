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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.11.2019 - 15:27, Son Güncelleme:/

Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı

BAYRAMPAŞA'da silahıyla bir banka şubesine girip paraları gasp eden soyguncuyu saniye saniye görüntüleyen kişi o anları anlattı. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden Serkan Yücel, "Tedirgin oldum açıkçası ama videoya başlamıştık sonunu getirmek istedim" diye konuştu.

Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
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  • Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
  • Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
  • Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
  • Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana gelmişti. Bankaya giren Hakan K. isimli silahlı soyguncu güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra poşete koyduğu paralarla kaçmaya çalışmış ancak vatandaşlar tarafından yakalanmıştı.

Tüm bu yaşananları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydeden Serkan Yücel yaşadıklarını DHA'ya anlattı.  



"VİDEOYA BAŞLAYINCA SONUNA KADAR GİTMEK İSTEDİM"

İnşaat işleriyle uğraşan Serkan Yücel (40), 12 yaşındaki oğlu Yunus Emre Yücel ile birlikte cadde üzerinde yürüdüğünü ve tesadüfen olayı gördüğünü söyledi. Yücel, " Geçerken gözüm bankaya takıldı.  Güvenlik görevlisinin ellerinin havada olduğunu gördüm.

Soygun olduğunu fark ettim.  Bende telefonumu çıkardım. Belki görüntü alabilirim eşkali görebilirim.  Polis memurlarına yardımcı olabilirim  bakımından ilk düşüncem oydu. Sonra videoya başladım sonrasında olanlar ortada" dedi.  

Soyguncunun bankayı soyduğunu ve dışarı çıktığını gördüğünü anlatan Yücel, " Videoya da başlayınca sonuna kadar gitmek istedim açıkçası bakalım ne olacak diye.

Hırsız bankadan çıkınca bende peşinden gittim. Silah da vardı elinde" diye konuştu. 

"ÇOCUĞUMDA YANIMDAYDI" 

Yücel, "Tedirgin oldum açıkçası ama bir videoya başlamıştık sonunu getirmek istedim. Çıkıp bizi vuracak değil o kargaşanın içinde diye düşündüm. Havaya ateş etti bize doğrultmadı.  

Herhalde insanları korkutup kaçmaktı niyeti. Üzerinde iki kat elbise vardı.  Bir ara üzerindeki elbiseleri çıkartıp altındakilerle devam etmek istedi. Soygunlarda olur ya kılık değiştirme mevzusu.  

Yarıya kadar çıkarttı baktı olmadı geri giydi kaçmaya başladı.

İnsanlarda peşindeydi videoda gözüktüğü gibi. Bir arkadaşımız açığını buldu üzerine atladı.  Halkımızda gerekeni yaptı.

Poliste zamanında geldi. Çocuğumda yanımdaydı. O da merak etti. Gidelim falan demedi. sonrasında korktu biraz. Bir yere kadar benimle koştu bende ona bekle oğlum dedim.

Çokta tedirgin olmadım çocuktan yana. Sakin kafayla seyredince de iyi ki çekmişim dedim.

Televizyonda da izledim görüntülerimi. Akrabalar falan aradı sesimden tanımışlar" şeklinde konuştu. 

Bayrampaşada banka soygunu Vatandaş çelme takarak durdurdu
Bayrampaşa'da banka soygunu! Vatandaş çelme takarak durdurdu
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